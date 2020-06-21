ماذا طلب الأسطورة أحمد راضي من العراقيين قبل وفاته؟

أصيب الشارع الرياضي في العراق بصدمة كبيرة، بعد إعلان خبر وفاة الأسطورة أحمد راضي بتداعيات فيروس كورونا.

وطالب الراحل أحمد راضي، في آخر ظهور له بمقطع فيديو مسجل، الشعب العراقي بضرورة الالتزام بالحظر الصحي والبقاء في المنازل وعدم المغادرة.

وشدد راضي، في رسالته الأخيرة على أن الفيروس خطير وانتشاره بهذا الكم الكبير يربك الأجهزة الطبية، مؤكدا أن عدم توفر أجهزة تنفس كافية أدى لحالات وفاة متكررة.

وتابع "نتمنى أن يلتزم الجميع حفاظا على سلامتهم بعد أن حصد كورونا عددا كبيرا من الأرواح، ليس فقط في العراق بل في بلدان متطورة بالمجال الصحي ومع ذلك عجزت عن مواجهة الفيروس".

وختم "أتمنى أن يلتزم الجميع بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق شروط الوقاية".

ورحل أسطورة العراق أحمد راضي، عن عمر ناهز 56 عاما متأثر بتداعيات وباء كورونا في مستشفى النعمان وسط العاصمة بغداد.



