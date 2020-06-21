بعد وفاة أحمد راضي بكورونا.. دعوات لإقالة وزير الصحة: أرواح العراقيين ليست رخيصة

توفي أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، عن 56 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي مقتضب "توفي اللاعب السابق أحمد راضي".

بينما دعا السياسي والنائب السابق حيدر الملا، رئيس الوزراء إلى إقالة وزير الصحة لسوء إداراته الأزمة الوبائية، مشددا على حماية ارواح العراقيين.

وقال الملا في تغريدة له على موقع تويتر، "عزيزي دولة الرئيس الكاظمي ..التزام السلطة تحقيق نتيجة وليس بذل عناية .. السوء في إدارة الأزمة الوبائية يتحملها وزير الصحة، اقالتهِ أصبحت مسؤولية اخلاقية فأرواح العراقيين ليست رخيصة".

وختم تغريدته بهاشتاك #الوداع_احمد_راضي ، #الرحمة_والغفران_لكل_الاحبة.

وقد تعرض عضو مجلس النواب في دورته السابقة الأسبوع الماضي لارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة وضعف حاد في جسده، مما أدى إلى نقله للمستشفى وإجراء فحوص أظهرت إصابته بالفيروس.

تدهورت حالته، الخميس، بعد ساعات على خروجه من المستشفى، مما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.

وكان راضي يستعد، الأحد، للحاق بطائرة من أجل العلاج في العاصمة الأردنية عمان حيث تستقر عائلته. تأتي وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، إثر إصابته بالفيروس.

ولد أحمد راضي في 21 أبريل 1964، وبرزت مواهبه في سن مبكرة وتألق مع ناديي الرشيد والزوراء.

واصل تألقه مع المنتخب الأول في الثمانينيات والتسعينيات حيث قاده إلى نهائيات مونديال المكسيك 1986، الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، حيث نجح بتسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا.

كما أحرز بطولة كأس الخليج في 1984 و1988 عندما نال جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية.

وفي الألفية الثالثة دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ "رحم الله الخلوق أحمد راضي نجم العراق. جمعتني فيه معرفة وذكريات كان محبا للمملكة.. وكان على خلق عال وأدب كبير وشجاعة".