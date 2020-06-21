بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يعزي بوفاة أحمد راضي ويوجه رسالة للعراقيين المتحدث باسم المحكمة الاتحادية يوجه رسالة لمجلس القضاء: أنا بريء من هذه المظلمة ماذا طلب الأسطورة أحمد راضي من العراقيين قبل وفاته؟ بعد وفاة أحمد راضي بكورونا.. دعوات لإقالة وزير الصحة: أرواح العراقيين ليست رخيصة الوقف السني يتكفل بدفن جثمان الراحل أحمد راضي في مقبرة الكرخ الصحة: ارتفاع إصابات كورونا متوقع.. وصحيفة أمريكية: الفايروس يسحق النظام الصحي بالعراق قرارات الكاظمي الاخيرة .. ملامح صراع محتدم مع القوى السياسية الزراعة النيابية : الخزين المائي يكفي عامين وسنتفاوض مع تركيا لتأمين حصتنا العمل : العمالة الاجنبية تنافس على 80% من الاعمال في العراق اثيل النجيفي : الفاسدون يسيطرون على المناطق السنية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 21 حزيران 2020 04:07 م

بعد وفاة أحمد راضي بكورونا.. دعوات لإقالة وزير الصحة: أرواح العراقيين ليست رخيصة

أحمد راضي

توفي أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، عن 56 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي مقتضب "توفي اللاعب السابق أحمد راضي".

بينما دعا السياسي والنائب السابق حيدر الملا، رئيس الوزراء إلى إقالة وزير الصحة لسوء إداراته الأزمة الوبائية، مشددا على حماية ارواح العراقيين.

وقال الملا في تغريدة له على موقع تويتر، "عزيزي دولة الرئيس الكاظمي ..التزام السلطة تحقيق نتيجة وليس بذل عناية .. السوء في إدارة الأزمة الوبائية يتحملها وزير الصحة، اقالتهِ أصبحت مسؤولية اخلاقية فأرواح العراقيين ليست رخيصة".

وختم تغريدته بهاشتاك #الوداع_احمد_راضي ، #الرحمة_والغفران_لكل_الاحبة.

وقد تعرض عضو مجلس النواب في دورته السابقة الأسبوع الماضي لارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة وضعف حاد في جسده، مما أدى إلى نقله للمستشفى وإجراء فحوص أظهرت إصابته بالفيروس.

تدهورت حالته، الخميس، بعد ساعات على خروجه من المستشفى، مما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.

وكان راضي يستعد، الأحد، للحاق بطائرة من أجل العلاج في العاصمة الأردنية عمان حيث تستقر عائلته. تأتي وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، إثر إصابته بالفيروس.

ولد أحمد راضي في 21 أبريل 1964، وبرزت مواهبه في سن مبكرة وتألق مع ناديي الرشيد والزوراء.

واصل تألقه مع المنتخب الأول في الثمانينيات والتسعينيات حيث قاده إلى نهائيات مونديال المكسيك 1986، الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، حيث نجح بتسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا.

كما أحرز بطولة كأس الخليج في 1984 و1988 عندما نال جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية.

وفي الألفية الثالثة دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ "رحم الله الخلوق أحمد راضي نجم العراق. جمعتني فيه معرفة وذكريات كان محبا للمملكة.. وكان على خلق عال وأدب كبير وشجاعة".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق1

الصحة: ارتفاع إصابات كورونا متوقع.. وصحيفة أمريكية: الفايروس يسحق النظام الصحي بالعراق 21 حزيران 2020 03:11 م

مصطفى الكاظمي _0

قرارات الكاظمي الاخيرة .. ملامح صراع محتدم مع القوى السياسية 21 حزيران 2020 03:05 م

أحمد راضي

كورونا يضرب كرة القدم العراقية.. وفاة الأسطورة أحمد راضي 21 حزيران 2020 02:09 م

كورونا في الجزائر

بعد كورونا وكاواساكي.. "بعوض النمر" يقتحم دولة الجزائر 21 حزيران 2020 01:58 م

كورونا في العراق1

حظر شامل لمدة أسبوع فى كربلاء وبابل.. خارطة إنذار قصوى وخطوات موجعة لمواجهة كورونا 21 حزيران 2020 10:56 ص

توقف المصانع في العراق مؤامرة ايرانية

بالتفاصيل.. مؤامرة إيران لتحطيم الصناعة في العراق واستمرار إغلاق المعامل 21 حزيران 2020 03:12 ص

ماكينزي قائد القيادة المركزية الامريكية

تقرير| القيادة المركزية الأمريكية: إيران ووكلاءها يحلمون بمغادرتنا المنطقة وهذا لن يحدث 21 حزيران 2020 01:41 ص

بايدن - أوباما

صحيا غير قادر وفريقه كشف الفضيحة.. بايدن يترشح وأوباما يحكم! 21 حزيران 2020 12:52 ص

التعليقات