الوقف السني يتكفل بدفن جثمان الراحل أحمد راضي في مقبرة الكرخ

أعلن الوقف السني عن تكفله بدفن جثمان الراحل أحمد راضي في مقبرة الكرخ بعد غسله وتكفينه وإقامة مراسم الصلاة على روحه الطاهرة.

وتوفي النجم الدولي السابق أحمد راضي، بعد تدهور حالته الصحية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية .

وكان راضي، يرقد في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد قبل بعضة أيام، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية.

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة أمس، ليوافيه الأجل قبل أن يلحق بطائرته الى عمان فجر اليوم.

وكان من المفترض أن يغادر أحمد راضي إلى العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة الثانية فجراً بتوقيت بغداد.