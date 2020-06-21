الصحة: ارتفاع إصابات كورونا متوقع.. وصحيفة أمريكية: الفايروس يسحق النظام الصحي بالعراق

أكددت وزارة الصحة والبيئة، أن ارتفاع إصابات كورونا متوقع وهناك خطورة للوضع الصحي، بينما حذرت صحيفة الـ "واشنطن بوست" الأميركية، من سحق النظام الصحي في العراق بسبب كورونا.

وذكرت الصحيفة، أن العراق يواصل كسر الأرقام القياسية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 1870 حالة إصابة في عموم البلاد، هي الأعلى خلال يوم واحد من دخول الفيروس في مارس الماضي.

كما تم تسجيل 88 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أيضا أعلى حصيلة تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء.

وتوزعت حالات الوفاة والإصابات على جميع محافظات البلاد، لكن العاصمة بغداد حظيت بالنسبة الأكبر كالعادة.

وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات في العراق إلى 29222 إصابة، فيما بلغ عدد المتوفين 1013 شخصا.

ومنذ مطلع الشهر الجاري ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث لا يكاد يمر يوما من دون تسجيل أكثر من ألف إصابة بعد أن كان معدل الإصابات يتراوح بين 100 إلى 500 حالة.

وتفرض السلطات العراقية منذ عدة أسابيع إجراءات صارمة للحد من تفشي الفيروس، من بيها حظر التجول، إلا أن مراقبين يؤكدون أن الكثير من المناطق لا تلتزم بهذه الإجراءات مما تسبب في ارتفاع حلات الإصابة، وسط مخاوف من عدم قدرة النظام الصحي المتهالك في تحمل هذه الكم الكبير من الحالات.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي، إن "الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة سببه عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية، كما أنه متوقع".

وأضاف، أن "الأعداد المسجلة ما زالت ضمن المعقول، لكونها لم تتضاعف عكس ما كان في الفترات السابقة، التي تضاعفت فيها الإصابات من 300 إلى 600 إصابة وأكثر"، مؤكدا أنه "في حال وجود مضاعفات في الأعداد تكون هناك خطورة للوضع الصحي العام".

وسجلت وزارة الصحة أمس السبت 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 88 حالة، فيما أعلنت أن حالات الشفاء بلغت 1006 حالات".