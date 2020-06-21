الزراعة النيابية : الخزين المائي يكفي عامين وسنتفاوض مع تركيا لتأمين حصتنا



اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب امتلاك العراق خزينا مائيا يكفي لمدة عامين، في حين كشفت عن نيتها تشكيل وفد رسمي للتفاوض مع الجانب التركي لتأمين حصة العراق المائية.



واوضح رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح صحفي :" ان ملف المياه من الملفات المهمة جدا، وسبق ان طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتشكيل وفد رفيع المستوى، وايلاء هذا الملف اهمية اكبر وحسمه باسرع وقت ممكن للمضي بتأمين الحصة المائية للعراق، الا ان هذا الملف تم اهماله ، شأنه شأن الملفات الاخرى ".



وطالب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بتشكيل وفد رفيع المستوى ولجنة من وزارة الموارد المائية وخبراء في هذا المجال، اضافة الى لجنة الزراعة في المجلس ، للتفاوض مع الجانب التركي وحسم ملف المياه وتأمين حصة العراق، خاصة بعد اضافة الاهوار الى لائحة التراث العالمي مما يلزم الدول المتشاطئة مع العراق بتزويده بكمية ثابتة من المياه تضمن المحافظة على تلك البيئة."



واوضح الشمري :" ان وجود خزين مائي يمكن ان يغذي العراق لمدة عامين، لا يمنع التفاوض مع الجانب التركي وان يكون هناك استحقاق ثابت من المياه التي تصل الى البلاد "، مبينا :" ان مبعوث الرئيس التركي سبق له وان زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرلمانية ووزارة الموارد المائية لوضع آلية وتقنيات حديثة لترشيد المياه ".



ف.ا