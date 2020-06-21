العمل : العمالة الاجنبية تنافس على 80% من الاعمال في العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ان نسبة منافسة العمالة الاجنبية لنظيرتها العراقية في القطاعين الخاص والمختلط، وصلت الى 80 بالمئة، بينما دعت وزارة الداخلية لتنظيم حملة ضد العمالة التي تدخل بشكل غير شرعي .



وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل رائد جبار باهض في تصريح صحفي :" ان الوزارة ، من خلال متابعتها لاوضاع العمالة الاجنبية والمحلية في البلاد، شخصت تنافسا كبيرا من قبل العمالة الاجنبية على حساب المحلية، وصلت نسبتها الى 80 بالمئة في القطاعين الخاص والمختلط ".



وعزا التراجع الحاصل في تشغيل العمالة العراقية، الى اسباب عدة، منها توجه الشاب العراقي للحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي اكثر من القطاع الخاص.

ف.ا