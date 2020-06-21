اثيل النجيفي : الفاسدون يسيطرون على المناطق السنية

اكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، ان هناك هيمنة كبرى للفاسدين على المناطق السنية ، مشيرا الى مجموعة من النواب ، قال :" انهم انضموا الى تحالف القوى وتحكموا في المدن المحررة من داعش ".



وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان هذه المجاميع الفاسدة لم تهتم بتطلعات سكان المدن السنية ، وتم اهمالهم بشكل متعمد وهناك تغطية من بعض حلفاء هذه الثلة الفاسدة على فسادهم ".



واضاف :" ان هؤلاء يسيطرون على مقاليد المحافظات بصورة كبيرة ويحاولون ، بعد ايقاف مجالس المحافظات ، التفرد بالقرارات والتدخل في شؤون المدن وعمل دوائرها ".

ف.ا