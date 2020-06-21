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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 02:56 م

اثيل النجيفي : الفاسدون يسيطرون على المناطق السنية

اثيل-النجيفي

اكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، ان هناك هيمنة كبرى للفاسدين على المناطق السنية ، مشيرا  الى  مجموعة من النواب ، قال :" انهم انضموا الى تحالف القوى وتحكموا في المدن المحررة من داعش ".

وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان هذه المجاميع الفاسدة لم تهتم بتطلعات سكان المدن السنية  ، وتم اهمالهم بشكل متعمد وهناك تغطية من بعض حلفاء هذه الثلة الفاسدة على فسادهم ".

واضاف :" ان هؤلاء يسيطرون على مقاليد المحافظات بصورة كبيرة ويحاولون ، بعد ايقاف مجالس المحافظات ، التفرد بالقرارات والتدخل في شؤون المدن وعمل دوائرها ".

ف.ا

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