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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 02:54 م

الخارجية تحدد المسارات الاساسية للدبلوماسية والسياسة العراقية

الخارجية

 
حددت وزارة الخارجية  المسارات الاساسية التي وضعتها الحكومة  للدبلوماسية والسياسة الخارجية العراقية.

وقال  المتحدث باسم وزارة الخارجية  احمد الصحاف في تصريح صحفي  :"  ان الحكومة وضعت في سلم  اولوياتها عدة مسارات لمواجهة التحديات التي تواجه العراق، والمنطقة، ومنها  ابعاد العراق عن ان يكون ساحة صراعات خارجية، وحفظ السيادة، والحفاظ على استقلال القرار السياسي، وان يكون العراق عضواً فاعلاً في المبادرات السياسية التي تهدف لحلحلة الازمات التي تتعرض لها المنطقة، لاسيّما الدول العربية، علاوة على التعاون البناء في مواجهة الاثار الاقتصادية والصحية جراء تفشي الجائحة الفايروسية، والتكريس لمزيد من التوازن في الانفتاح في العلاقات الخارجية".
 
و اضاف الصحاف :" ان الخارجية تعمل على  بناء شراكات متينة لمواجهة خطر الارهاب العالمي الذي يستهدف الانسانية" ، مبينا :" ان الوزارة تلمس ان هناك وعياً عالميّاً لهذا الخطر، وهناك جدية لدى العديد من الدول لمواجهته، والقضاء عليه".

ف.ا

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