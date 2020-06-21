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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 02:51 م

خشان : الحكومة والبرلمان ليست لديهما الرغبة باخراج القوات الامريكية

باسم خشان

اكد النائب باسم خشان، ان الحكومة الحالية لاتوجد لديها رغبة لاخراج القوات الاميركية من العراق، لافتا الى :" ان الاحزاب هي الاخرى تسعى لابقاء هذه القوات ولم تمارس ضغطا على الحكومة من اجل اخراجها ".

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الحكومة والبرلمان ،  بالاضافة الى بعض الاحزاب ، تقف  الى جانب ابقاء القوات الاميركية في العراق، رغم اعلان بعض الاحزاب تمسكها باخراج تلك القوات ".

واضاف :" ان  الحوارات الجارية مابين بغداد وواشنطن ، ماهي الا محاولة لاقناع الشعب بان هناك عملا يجري لاخراج القوات الاميركية من العراق"، مبينا :" ان المفاوضات لن تنتهي  باخراج القوات الاجنبية، ولن يطبق اي مطلب من قبل الحكومة لاخراج تلك القوات، وما يجري اليوم هو محاولة لايجاد صورة مختلفة عن الواقع ".

واوضح :" ان اخراج القوات الاميركية يحتاج الى قرار من قبل الحكومة، في حين ان الحكومة الحالية لاتوجد لديها رغبة باخراج هذه القوات، بالاضافة الى ان الاحزاب لم تمارس الضغط على الحكومة لاخراج هذه القوات ".

ف.ا
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