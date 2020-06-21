معمل سامراء: العقار الروسي سيقلص فترة الشفاء من 15 يوما الى خمسة ايام



كشف مدير معمل أدوية سامراء عبد الحميد السالم، ، عن تفاصيل انتاج الدواء الروسي في العراق، مبينا ان العلاج قادر على تقليص فترة الشفاء من 15 يوماً إلى 5 أيام.



وقال السالم في بيان إن “الشركة الوطنية هي التي ستتولى عملية استيراد المواد الأولية للدواء وستقوم بإنتاجه وتوزيعه إلى المستشفيات قريباً”، لافتاً إلى أن “المواد الأولية لهذا الدواء تنتج في مصانع خاصة في بعض الدول والشركات المحلية تقوم بشراء المادة الفعالة ووضعها في أجهزة متطورة وتقوم بإنتاجها”.



وأضاف، أن “شركة الأدوية التي ستشرف على عملية الاستيراد مثلها مثل جميع الشركات العاملة في العراق، تخضع لإشراف وزارة الصحة، وهي من تسمح بالإنتاج أو عدمه”، مبيناً أن “الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات في سامراء تتباحث مع شركات عالمية لإنتاج هذا الدواء”.



ولفت إلى أن “هذا الدواء مهم جداً وحيوي، ولديه قدرة على تقليص فترة الشفاء من خمسة عشر يوماً إلى خمسة أيام، حسب ما أشارت إليه الدراسات”، داعياً إلى “دعم الشركة ومساعدتها لتجاوز العقبات البيروقراطية لتصنيع الدواء في شركة أدوية سامراء وتأمين الدواء للعراق بالكامل.



ف.ا