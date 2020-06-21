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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 02:45 م

مفوضية حقوق الانسان تؤشر زدياد عمالة الاطفال في ظل تردي الوضع الاقتصادي بسبب كورونا

مفوضية حقوق الانسان

قال عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان المفوضية  اشرت ارتفاعا ملحوظا بنسبة عمالة الاطفال في ظل تردي  الاوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا . 

واضاف الغراوي في بيان  ان توقف الاعمال وعدم وجود مصادر للمعيشة وتردي الوضع الاقتصادي  وخصوصا للعوائل الفقيرة اضطرها  لاجبار العديد من الاطفال للعمل مع وجود مخاطر تهدد حياتهم   بسبب جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة علما  ان اغلب اعمار الاطفال يتراوح   بين ٦_١٢.
                                                                    
 وتابع: اننا نطلق نداء اغاثة انساني للحكومة ونحذر من مخاطر هذه الظاهرة على حياة الاطفال بسبب عملهم في ظل انتشار فايروس كورونا  ونطالب  الحكومة باتخاذ اجراءات جدية  وتقديم المساعدات العاجلة لعوائلهم والبدء ببرنامج اقتصادي واجتماعي ونفسي لمعالجة ظاهرة عمالة الاطفال.

ف.ا
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