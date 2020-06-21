وزارة الزراعة تحذر من دخول المنتوجات المحلية مرحلة الخطر في ظل الانفلات بالحدود



حذرت وزار الزراعة، من دخول المنتوجات المحلية مرحلة الخطر في ظل الانفلات بالحدود.



وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف ، إن "المنتج الزراعي العراقي بات في خطر كبير بعد مزاحمة المنتوجات المهربة من الخارج ( تركيا وإيران ) وعرضها في الاسواق باسعار اقل من المنتج العراقي.



وأضاف أن "الوزارة تمكنت من تحقيق الانتاج المحلي لعشرات المحاصيل الزراعية الممتازة نوعياً وكذلك المنتوجات الحيوانية خلال حظر التجوال وباسعار تنافسية جدا وقد لمسها المواطن العراقي.



وأكد النايف أن "الحكومة الجديدة عازمة على فرض القانون لحماية المنتج المحلي العراقي وفرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية من اجل سد احتياجات السوق المحلية.



ف.ا