بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يعزي بوفاة أحمد راضي ويوجه رسالة للعراقيين المتحدث باسم المحكمة الاتحادية يوجه رسالة لمجلس القضاء: أنا بريء من هذه المظلمة ماذا طلب الأسطورة أحمد راضي من العراقيين قبل وفاته؟ بعد وفاة أحمد راضي بكورونا.. دعوات لإقالة وزير الصحة: أرواح العراقيين ليست رخيصة الوقف السني يتكفل بدفن جثمان الراحل أحمد راضي في مقبرة الكرخ الصحة: ارتفاع إصابات كورونا متوقع.. وصحيفة أمريكية: الفايروس يسحق النظام الصحي بالعراق قرارات الكاظمي الاخيرة .. ملامح صراع محتدم مع القوى السياسية الزراعة النيابية : الخزين المائي يكفي عامين وسنتفاوض مع تركيا لتأمين حصتنا العمل : العمالة الاجنبية تنافس على 80% من الاعمال في العراق اثيل النجيفي : الفاسدون يسيطرون على المناطق السنية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 02:29 م

لجنة نيابية تكشف عن نص لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيعرض مجددا للتصويت بالبرلمان

المالية النيابية


كشفت اللجنة المالية النيابية عن النص النهائي لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيعرض مجددا للتصويت في مجلس النواب قريبا. 

 وقال  مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، ان " الحكومة طلبت من البرلمان الموافقة على الاقتراض الداخلي والخارجي  ضمن قانون الموازنة العامة الذي مايزال لدى مجلس الوزراء حتى الان " ، مشيرا الى ان " البرلمان طلب معلومات تفصيلية عن سقف الحاجة المالية ومصدر الاقتراض وسعر الفائدة ومقدار القسط السنوي وموعد التسديد وواجه صرف المال المقترض ، وذلك تمهيدا للموافقة على الاقتراض. 

واضاف ان " المسودة الحكومية طلبت الحصول على موافقة مفتوحة من البرلمان للاقتراض اجمالا ، وهو امر غير ممكن عمليا "، مبينا ان " القرض الداخلي هو الحل الافضل في حال توفر السيولة النقدية لدى المصارف والبنك المركزي لامكانية الاقتراض ، وبخلافه نضطر الى اللجوء للاقتراض الخارجي ".

واوضح انه " تمت تهيئة مشروع قرار بالموافقة على الاقتراض الخارجي بنحو 5 مليارات دولار والاقتراض الداخلي بنحو 20 تريليون دينار من المصارف المحلية والبنك المركزي ، على شرط ان تقدم الحكومة ورقة جديدة لقانون الاصلاح المالي والاقتصادي بعد مضي 60 يوما  ، تتضمن تغييرا جذريا في بنود الموازنة العامة والايرادات غير النفطية.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

الكاظمي يعزي بوفاة أحمد راضي ويوجه رسالة للعراقيين 21 حزيران 2020 04:43 م

إياس الساموك

المتحدث باسم المحكمة الاتحادية يوجه رسالة لمجلس القضاء: أنا بريء من هذه المظلمة 21 حزيران 2020 04:37 م

اثيل-النجيفي

اثيل النجيفي : الفاسدون يسيطرون على المناطق السنية 21 حزيران 2020 02:56 م

الخارجية

الخارجية تحدد المسارات الاساسية للدبلوماسية والسياسة العراقية 21 حزيران 2020 02:54 م

باسم خشان

خشان : الحكومة والبرلمان ليست لديهما الرغبة باخراج القوات الامريكية 21 حزيران 2020 02:51 م

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تحذر من دخول المنتوجات المحلية مرحلة الخطر في ظل الانفلات بالحدود 21 حزيران 2020 02:42 م

مجاهد الطائي

محلل سياسي: وباء الفساد في العراق جعل الدولة تسير على حافة الهاوية 21 حزيران 2020 02:39 م

ريزان الشيخ دلير

نائبة تطالب الكاظمي باتخاذ إجراءات دولية ضد العمليات العسكرية التركية شمالي العراق 21 حزيران 2020 02:35 م

التعليقات