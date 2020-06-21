لجنة نيابية تكشف عن نص لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيعرض مجددا للتصويت بالبرلمان





كشفت اللجنة المالية النيابية عن النص النهائي لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيعرض مجددا للتصويت في مجلس النواب قريبا.



وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، ان " الحكومة طلبت من البرلمان الموافقة على الاقتراض الداخلي والخارجي ضمن قانون الموازنة العامة الذي مايزال لدى مجلس الوزراء حتى الان " ، مشيرا الى ان " البرلمان طلب معلومات تفصيلية عن سقف الحاجة المالية ومصدر الاقتراض وسعر الفائدة ومقدار القسط السنوي وموعد التسديد وواجه صرف المال المقترض ، وذلك تمهيدا للموافقة على الاقتراض.



واضاف ان " المسودة الحكومية طلبت الحصول على موافقة مفتوحة من البرلمان للاقتراض اجمالا ، وهو امر غير ممكن عمليا "، مبينا ان " القرض الداخلي هو الحل الافضل في حال توفر السيولة النقدية لدى المصارف والبنك المركزي لامكانية الاقتراض ، وبخلافه نضطر الى اللجوء للاقتراض الخارجي ".



واوضح انه " تمت تهيئة مشروع قرار بالموافقة على الاقتراض الخارجي بنحو 5 مليارات دولار والاقتراض الداخلي بنحو 20 تريليون دينار من المصارف المحلية والبنك المركزي ، على شرط ان تقدم الحكومة ورقة جديدة لقانون الاصلاح المالي والاقتصادي بعد مضي 60 يوما ، تتضمن تغييرا جذريا في بنود الموازنة العامة والايرادات غير النفطية.



ف.ا