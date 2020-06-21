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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 21 حزيران 2020 01:58 م

بعد كورونا وكاواساكي.. "بعوض النمر" يقتحم دولة الجزائر

كورونا في الجزائر

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر إلى اتخاذ تدابير الوقاية للحد من انتشار "بعوض النمر"، مطمئنة بأنه لم يتم تسجيل أي حالة في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت الجزائر قبل أيام، أول حالة إصابة بمرض كاواساكي الذي يعتد امتدادا لفيروس كورونا.

وبدأت بعض المصالح الصحية في البلاد باستقبال حالات لمواطنين بالغين وأطفال، يعانون من آثار لدغات هذه البعوضة، خاصة في ولايات العاصمة وتيزي وزو وبومرداس.

وما يزيد من خطورة انتشارها، تبويضها كمية كبيرة تصل إلى 400 بيضة، تطرح في أماكن متفرقة، وتختار لذلك الأماكن المناسبة والمفضلة لها، وهي الماء والرطوبة والحرارة.

ويؤكد المختصون، أن بعوض النمر متواجد في الجزائر في العديد من الولايات، خاصة تيزي وزو ووهران والجزائر وجيجل، وينتشر في المناطق الحضرية، كما يتأقلم بسهولة مع مختلف النطاقات الحيوية، وبيضه يقاوم الجفاف طويلا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع يستقبل فيروس الشيكونغونيا وحمى الضنك وفيروس زيكا.

وبخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها أو الوقاية منها، فإن المصالح المختصة لمعهد باستور تعتبر "انتشار بعوض النمر خطرا حقيقيا للولايات الساحلية الجزائرية والمناطق الرطبة".

وأصدر المعهد تحذيرا من تكاثر هذه الحشرة، داعيا إلى الحدّ من مصادرها التي ينتجها السكان أنفسهم، لاسيما الحاويات والأواني والإطارات والمياه المستعملة والمهجورة والراكدة، علما أن بعوض النمر يهاجم خلال النهار وليس فقط عند الفجر أو الغسق.

جدير بالذكر أن تسجيل أول حالات إصابة ببعوض النمر في الجزائر يعود إلى يونيو 2010 بولاية تيزي وزو، ليظهر مجددا في ديسمبر 2015 بمنطقة عيون الترك بولاية وهران، وبالجزائر في يوليو 2016، ومن ثم في أوت وجيجل 2017.

وسجلت مختلف المنشآت الصحية العام الفائت توافد ما يناهز 4 آلاف مواطن للفحص بشأن الإصابة بلدغات يعتقد أو يتخوف من أن تكون بعوضة النمر.

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