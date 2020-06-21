أول رد من الجيش الليبي على خطاب السيسي : مصر شريكنا الحقيقي

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الليبي، إن موقف مصر من الأزمة الليبية وتدخلات تركيا الاستعمارية، حقيقي وعربي بامتياز.



وأكد المحجوب في أول تعليق على خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال تفقده، السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية حول الأزمة الليبية، أن خطر التنظيمات الإرهابية يزداد في ترهونة.

وشدد مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الليبي، على أن "القبائل العربية في بلادنا معروفة بالشجاعة وهي على علم تام الآن بالتهديد الذي يواجهها".



ولفت إلى "موقف السيسي واضح، ومصر هي الشريك الحقيقي في الأمن الليبي حيث الحدود والمصير المشترك".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.

وقال السيسي في وقت سابق السبت، إن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".

وتابع، أن مصر على تواصل مع دول المنطقة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل للأزمة الليبية، وإعلان القاهرة جاء متسقا مع الجهود الدولية لحل للأزمة.

وأوضح الرئيس المصري بأن سيطرة القوى الخارجية على قرار أحد أطراف النزاع في ليبيا لم يسمح بتنفيذ وقف إطلاق النار، ويجب سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل "الميليشيات المسلحة".



