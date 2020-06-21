الحكومة تتجه لإلغاء موازنة 2020 و تخفض السعر التخميني للنفط إلى 30 دولارا

كشف مصدر نيابي، اليوم ، عن عزم الحكومة الغاء موازنة 2020 وتخفيض سعر النفط التخميني لسد عجز الموازنة وسداد الرواتب، مبينة ان وزير المالية وعد بتسيير امور الدولة بقانون 1/12 والاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال المصدر في تصريح له ان “اللجنة المالية النيابية اجتمعت بشخصيات اقتصادية ومسؤولة اخرها كان وزير المالية علي علاوي بشان الازمة المالية العامة في البلاد”.

واضاف ان “علاوي اكد عدم جدوى وضع موازنة للعام الجاري كون المتبقي من العام هو 5 اشهر سيتم صياغة قانون ودراسة الجدوى خلال الشهرين المتبقين اي ان الموازنة العامة ستكون لمدة ثلاثة اشهر وهي نافعة”.

واوضح ان “الحكومة ستستمر في صرف الاموال والرواتب من خلال قانون ادارة الدولة 1/12 الا انها خفضت اسعار النفط التخمينية لـ 30 دولار بدلا من 56 دولار في العام الماضي فضلا عن الاعتماد على قانون الاقتراض الخارجي والداخلية لتوفير الاموال وسد العجز”.