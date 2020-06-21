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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 12:36 م

خبير اقتصادي يحذر من انهيار القطاع الخاص ويدعو لإنقاذه

القطاع الخاص
 
حذر عضو المجلس الاقتصادي غدير العطار، اليوم الاحد، من خطورة انهيار القطاع الخاص بشكل متسارع, داعيًا الحكومة  إلى المساهمة الجادة في دعم القطاع الحيوي وإنقاذه بشكل سريع.
وقال العطار في بيان له ان “شركات القطاع الخاص  تعاني حاليًا من أزمات خانقة بسبب جائحة كورونا التي ضربت جميع مفاصل عمل تلك الشركات مما سببت خسائر مالية كبيرة فضلًا عن القلق والخوف النفسي لدى موظفي تلك الشركات ومدرائها بسبب انتشار الوباء”.
وأشار العطار إلى “ضرورة تبني الحكومة سياسة جديدى لدعم شركات القطاع الخاص بالتمويل المالي كما حدث في دول فرنسا وبريطانيا والمانيا والإمارات , من أجل إعادة بناء نفسها كون تلك الشركات مساهم فعال وأساسي داخل الاقتصاد  إضافة إلى أنها تساهم إيضًا بشكل مباشر في أمتصاص البطالة لما لها من معدلات قياسية في التوظيف”.
وبيَّن العطار ان “شركات القطاع الخاص ومن بينها شركات تجارة السيارات والسياحة والمقاولات والإنشاءات وغيرها اثبتت تجربة ناجحة وقدرة متنامية بالتعاون مع القطاعين العام والمختلط و ما بعد عام 2003 ولغاية الحاضر الحالي كان القطاع الخاص الحاضر الأقوى داخل الاقتصاد الوطني”.
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