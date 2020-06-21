لجنة نيابية: رحيل أحمد راضي خسارة فادحة للرياضة العراقية والعربية

عدت لجنة الشباب والرياضة النيابية رحيل النجم الكبير احمد راضي خسارة فادحة للرياضة العراقية والعربية.

وقالت اللجنة في بيان لها “بحزن واسى بالغين، ننعى الى ابناء الشعب العراقي ومحبي رياضة كرة القدم في الوطن العربي والعالم ، لاعب كرة القدم السابق رئيس لجنة الشباب والرياضة الاسبق النجم الكابتن احمد راضي الذي وافاه الاجل صباح اليوم على اثر اصابته بفيروس كورونا”.

واضافت، ان رحيل الكابتن احمد راضي في قمة عطائه يمثل خسارة فادحة للرياضة العراقية والعربية، في وقت كانت فيه الانظار شاخصة ليمارس دوره في النهوض بواقع الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص.

وتابعت اللجنة في بيانها “ان القلوب يعتصرها الالم والحزن على رحيل نجم كانت له صولات وجولات في ملاعب كرة القدم، وادخل لسنوات طويلة الفرحة الى قلوب العراقيين، فيكفينا فخرا ان الهدف العراقي الوحيد في بطولة كأس العالم عام 1986 مازال مسجلا بأسم فقيدنا الذي سيبقى اسمه محفورا في سجلات التاريخ بأحرف من نور.

وتوفي النجم الدولي السابق احمد راضي، بعد تدهور حالته الصحية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وكان راضي، يرقد في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد قبل بعضة أيام، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية.

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة امس، ليوافيه الاجل قبل ان يلحق بطائرته الى عمان فجر اليوم.

وكان من المفترض ان يغادر احمد راضي الى العاصمة الاردنية عمان في تمام الساعة الثانية فجراً بتوقيت بغداد.