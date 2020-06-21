بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 12:18 م

عدد المصابين بكورونا يقترب من تسعة ملايين رغم ارتفاع حالات التعافي

كورونا
ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا عالميا، رغم استمرار تسجيل حالات اصابة ووفيات جديدة.
وتماثل 4,743,658 للشفاء من المرض وبلغ عدد الاصابات 8,922,073 اصابة وعدد حالات الوفاة 466,871.
وتسارع منظمة الصحة العالمية ودول عديدة منها روسيا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة اضافة الى الصين بؤرة الوباء الاولى ، للوصول للقاح يوقف هذا التفشي الذي بات يهدد الجميع بموجاته المتلاحقة.
وعادت الاصابات لتضرب الصين خلال الايام الماضية مما حدا بالسلطات الى اغلاق عدة احياء في العاصمة بكين.
وتتصدر الولايات المتحدة عدد حالات الاصابات ، تليها البرازيل وروسيا وبريطانيا واسبانيا ثم ايران وتركيا كاكبر بؤرتين في الشرق الاوسط.
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