الأنواء الجوية: درجات الحرارة فوق الـ40 مئوية خلال اليومين المقبلين

توقعت هيئة الانواء الجوية أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 45 مئوية .

وذكر بيان للهيئة ان طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاثنين صحو بغيوم متفرقة.

والرياح في الوسطى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س، بمدى رؤية 8-10كم وفي الشمالية تكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كم/س بمدى رؤية 8-10كم.

وفي الجنوبية تكون حركتها شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة 30-40كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، بمدى رؤية 6-8كم وفي الغبار 3-5كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 41 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 19 مئوية واعلاها في الديوانية والناصرية والبصرة 29 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 36 مئوية واعلاها في البصرة 44 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل بعموم المناطق مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.