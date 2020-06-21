الأنواء الجوية: درجات الحرارة فوق الـ40 مئوية خلال اليومين المقبلين

توقعت هيئة الانواء الجوية أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 45 مئوية .
وذكر بيان للهيئة ان طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاثنين صحو بغيوم متفرقة.
والرياح في الوسطى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س، بمدى رؤية 8-10كم وفي الشمالية تكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كم/س بمدى رؤية 8-10كم.
وفي الجنوبية تكون حركتها شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة 30-40كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، بمدى رؤية 6-8كم وفي الغبار 3-5كم.
وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 41 مئوية.
وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 19 مئوية واعلاها في الديوانية والناصرية والبصرة 29 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 36 مئوية واعلاها في البصرة 44 مئوية.
وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل بعموم المناطق مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة ان طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاثنين صحو بغيوم متفرقة.
والرياح في الوسطى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س، بمدى رؤية 8-10كم وفي الشمالية تكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كم/س بمدى رؤية 8-10كم.
وفي الجنوبية تكون حركتها شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة 30-40كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، بمدى رؤية 6-8كم وفي الغبار 3-5كم.
وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 41 مئوية.
وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 19 مئوية واعلاها في الديوانية والناصرية والبصرة 29 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 36 مئوية واعلاها في البصرة 44 مئوية.
وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل بعموم المناطق مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.