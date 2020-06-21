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الأحد, 21 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 21 حزيران 2020 12:13 م

وزارة العمل: العمالة الأجنبية تستولي على 80 بالمئة من الوظائف في العراق

العمالة

ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن نسبة تنافس العمالة الأجنبية لنظيرتها العراقية في القطاعين الخاص والمختلط، وصلت إلى80 بالمئة.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل رائد جبار باهض، إن "وزارته ومن خلال متابعتها لأوضاع العمالة الأجنبية والمحلية في البلاد، فقد شخصت تنافسا كبيرا من قبل العمالة الأجنبية على حساب المحلية، والتي وصلت نسبتها إلى 80 بالمئة في القطاع الخاص أو المختلط".

وعزا التراجع الحاصل في تشغيل العمالة العراقية، إلى أسباب عدة، منها "توجه الشاب العراقي للحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، اضافة الى عدم كفاية الاجر لكي يعيل أسرته، بينما يجده نظيره الأجنبي جيدا له ولأسرته".

وأضاف باهض، أن "وزارته اشترطت نقاطا عدة على صاحب العمل في حال توظيفه لعامل أجنبي، منها العودة إلى قاعدة بيانات العاطلين ومقارنة المهارات والشروط المتوفرة بالعامل الاجنبي مع المسجلين فيها".

وأكد أن "القانون نص على انه في حال وجود مناظر له محليا، يمنع من دخول الأجنبي ويشغل المحلي بدلا منه". واردف: اما "في حال عدم وجود مناظر لمهارات العامل الاجنبي ضمن قاعدة البيانات، فيتم ادخال الاجنبي مقابل تدريب اربعة عاطلين من المحليين لاكتساب الخبرة"، مبينا انه "عند ادخال عامل اجنبي الى البلاد بطريقة غير شرعية، فتتم محاسبة صاحب العمل قانونيا".

 وأفاد بأن "بعض العمالة الاجنبية تدخل الى العراق عن طريق الفيزا السياحية او الزيارات، وبعدها تتجه الى العمل في التسول او غيرها من الاعمال، خاصة العمالة الباكستانية منها، الامر الذي زاد من اعداد المتسولين في بغداد والمحافظات خلال المدة الاخيرة".

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