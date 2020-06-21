بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
آخر الأخبار
ألــم يحـن الاوان استهداف ساحة التظاهرات في قضاء الرفاعي بذي قار بصاروخ قاذفة حسين: من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج وزارة العمل: العمالة الأجنبية تستولي على 80 بالمئة من الوظائف في العراق مصرع مسؤول خلية الأزمة في محافظة البصرة واثق المالكي في حادث سير الشمري: العراق يمتلك خزين مائي يكفي لمدة عامين خلية الأزمة النيابية تدرس قرارا بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات الطائي: بغداد وأربيل ستدخلان في مشاكل وأزمات سياسية جديدة نائب عن التغيير يتهم الحكومة الاتحادية بالموافقة على الهجمات التركية نائب :العراق دخل مرحلة الانتشار الشامل للوباء و لا جدوى من حظر التجوال الشامل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 12:10 م

صالح ناعيا أحمد راضي: رغم فقدنا له الا أنه حيّ بقلب كل عراقي

صالح
قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، التعازي بوفاة النجم الدولي السابق احمد راضي بعد اصابته بفيروس كورونا.
وقال صالح في تغريدة له  ، “نعزي عائلة وذوي ومحبي الكابتن أحمد راضي، الذي وافته المنية اليوم”. 

واضاف، رغم فقدنا له، الا أنه حيّ في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالإبداع والإنجازات الكروية،
مشيرا الى انه “عزاء كل العراقيين، الرحمة والمغفرة لروحه، وتعازينا لأسرته ومحبيه”.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

الحكومة تتجه لإلغاء موازنة 2020 و تخفض السعر التخميني للنفط إلى 30 دولارا 21 حزيران 2020 12:43 م

القطاع الخاص

خبير اقتصادي يحذر من انهيار القطاع الخاص ويدعو لإنقاذه 21 حزيران 2020 12:36 م

كورونا

عدد المصابين بكورونا يقترب من تسعة ملايين رغم ارتفاع حالات التعافي 21 حزيران 2020 12:18 م

الطقس

الأنواء الجوية: درجات الحرارة فوق الـ40 مئوية خلال اليومين المقبلين 21 حزيران 2020 12:13 م

حادث

مصرع مسؤول خلية الأزمة في محافظة البصرة واثق المالكي في حادث سير 21 حزيران 2020 11:58 ص

دجلة

الشمري: العراق يمتلك خزين مائي يكفي لمدة عامين 21 حزيران 2020 11:53 ص

احمد-راضي

وفاة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي بعد إصابته بكورونا 21 حزيران 2020 11:01 ص

1

الاتصالات: عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الإنترنت 20 حزيران 2020 04:46 م

التعليقات