مصرع مسؤول خلية الأزمة في محافظة البصرة واثق المالكي في حادث سير

لقى مسؤول خلية الأزمة في محافظة البصرة واثق المالكي، مصرعه إثر حادث سير خلال توجهه إلى العاصمة بغداد.



وقال مصدر أمني، في تصريح صحفي، إن "مسؤول خلية الأزمة في البصرة واثق المالكي، لقى مصرعه بحادث سير أثناء توجهه إلى بغداد".



وأضاف أن "معاونه علي طه كان يتواجد معه في السيارة وأصيب هو الأخر بعدة جروح متباينة".