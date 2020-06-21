الشمري: العراق يمتلك خزين مائي يكفي لمدة عامين

أكدت لجنة الزراعة والمياه و في مجلس النواب، اليوم الأحد، امتلاك العراق لخزين مائي يكفي لمدة عامين.

وأوضح رئيس اللجنة سلام الشمري، أن "ملف المياه من الملفات المهمة جدا، وسبق أن طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتشكيل وفد رفيع المستوى، وايلاء هذا الملف اهمية اكبر وحسمه باسرع وقت ممكن للمضي بتأمين الحصة العراق، الا ان هذا الملف تم اهماله حاله حال باقي الملفات".

ولفت الشمري، إلى أن "وجود خزين مائي يمكن ان يغذي العراق لمدة عامين، لا يمنع من التفاوض مع الجانب التركي وان يكون هناك استحقاق ثابت من المياه التي تصل الى البلاد"، مبينا ان "مبعوث الرئيس التركي سبق له وان زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرلمانية ووزارة الموارد المائية لوضع الية وتقنيات حديثة لترشيد المياه".

وأضاف رئيس اللجنة أن "وزير الموارد السابق عمل وفق هذه الخطة بنشر تقنيات حديثة للري بالتنقيط وانشاء السدود ليشهد العراق تحسناً ملحوظاً في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ان العامين الماضي والحالي شهدا وفرة في الاطلاقات المائية والايرادات من تركيا مما ادى الى استزراع اكثر من 10 ملايين دونم ليصل العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية اهمها محصولا الحنطة والشعير واصبح مصدرا لها"



