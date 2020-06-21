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الأحد, 21 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 11:49 ص

خلية الأزمة النيابية تدرس قرارا بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات

حظر التجوال في العراق

كشفت خلية الأزمة النيابية، عن دراسة قرار بفرض الحظر الشامل لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا.


وقال عضو الخلية النائب عبد عون إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة النيابية والمختصين بوزارة الصحة تدرس قرار فرض الحظر الشامل في عموم البلاد لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين”، لافتا إلى إن “القرار لازال قيد الدراسة ولم يبت به.


وأضاف أن “فرض الحظر الشامل قد يبدأ من الأسبوع الحالي للسيطرة على توسع انتشار الفيروس”، مبينا أن “خلية الأزمة الحكومية والنيابية تعقد اجتماعات بصورة مستمرة لمناقشة الموقف الوبائي.

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