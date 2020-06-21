بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 21 حزيران 2020 11:48 ص

الطائي: بغداد وأربيل ستدخلان في مشاكل وأزمات سياسية جديدة

العراق وكردستان

أكد المحلل السياسي صباح الطائي، أن بغداد وأربيل ستدخلان في مشاكل وأزمة سياسية جديدة بسبب عدم إيضاح الإقليم للأعداد الحقيقية للموظفين.

وقال الطائي في تصريح صحفي، إن الأزمة المالية مازالت قائمة بين المركز والاقليم، حيث لم تقم كردستان بتسليم ما بذمتها من أموال بل على العكس تطالب بغداد بتسليم مبالغ تدعي انها ديون في ذمة العاصمة.

وأضاف أن رفض كردستان للإعلان عن الأعداد الحقيقية للموظفين أو دخول المدققين الى مؤسساتها دليل واضح على وجود فضائيين داخل أراضيها.

وبين أن الأيام المقبلة ستشهد ازمة سياسية جديدة رغم زيارة بارزاني إلى بغداد، لكن قد يتم تجاوزها عن طريق صفقات واتفاقات سرية لتسوية الأمور وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

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