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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 11:44 ص

نائب عن التغيير يتهم الحكومة الاتحادية بالموافقة على الهجمات التركية

غالب محمد



اتهم النائب عن كتلة التغيير غالب محمد الحكومة الاتحادية بالموافقة على الهجمات التي تشنها تركيا داخل الاراضي العراقية.


 وقال محمد : "خاطبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكتاب رسمي  للاستفهام عن التصريحات الاخيرة لمسؤولي تركيا التي اكدت وجود اتفاق بين حكومتي العراق وتركيا لتنفيذ هجمات وعمليات داخل اقليم كردستان"،  مشيرا الى  ان "هذا الامر يثير اكثر من علامة استفهام حيال السيادة العراقية ومصالح الشعب العراقي.


واكد محمد ان 50 نائبا في البرلمان  قدموا طلبا رسميا لرئاسة البرلمان منذ 9 اشهر لمناقشة التدخلات والهجمات التركية شمالي العراق واتخاذ مواقف حيالها الا ان الرئاسة لم تستجب لمطالب النواب ما يثير علامات استغراب عما يدور في هذا الملف.


ودعا محمد الحكومة والبرلمان الى اتخاذ مواقف حازمة وواضحة ازاء التوغل التركي والانتهاكات التي تطال سكان اقليم كردستان من الابرياء والمدنيين العزل وما تخلفه  الغارات التركية من اضرار وخسائر بشرية غير مقبولة.

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