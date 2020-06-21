بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
آخر الأخبار
ألــم يحـن الاوان استهداف ساحة التظاهرات في قضاء الرفاعي بذي قار بصاروخ قاذفة حسين: من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج وزارة العمل: العمالة الأجنبية تستولي على 80 بالمئة من الوظائف في العراق مصرع مسؤول خلية الأزمة في محافظة البصرة واثق المالكي في حادث سير الشمري: العراق يمتلك خزين مائي يكفي لمدة عامين خلية الأزمة النيابية تدرس قرارا بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات الطائي: بغداد وأربيل ستدخلان في مشاكل وأزمات سياسية جديدة نائب عن التغيير يتهم الحكومة الاتحادية بالموافقة على الهجمات التركية نائب :العراق دخل مرحلة الانتشار الشامل للوباء و لا جدوى من حظر التجوال الشامل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 11:42 ص

نائب :العراق دخل مرحلة الانتشار الشامل للوباء و لا جدوى من حظر التجوال الشامل

حسن خلاطي



اكد عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي ان العراق دخل  مرحلة الانتشار الشامل لوباء كورونا،  مشيرا الى عدم جدوى فرض حظر التجوال الشامل في المدن.


وقال خلاطي ، ان "الوضع االصحي في العراق تحول من الخشية من انتشار الفيروس والاجراءات الاحترازية الى مرحلة الانتشار الشامل للوباء.


 واضاف ان "الاصابات بفيروس كورونا في المرحلة الاولى كان في مناطق معينة ومحافظات، الا ان الوباء انتشر حاليا في بكل زقاق ومدينة ما يؤكد عدم جدوى فرض حظر التجوال. 


ودعا خلاطي الحكومة الى "الاسراع في صرف الاموال المخصصة للصحة من اجل الاسراع في انجاز المستشفيات وشراء المعدات الطبية اللازمة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

نائب للكاظمي: مصير وجودك تحدده ذي قار لا غيرها فلا يذهبن بك الغرور إلى بعيد 21 حزيران 2020 12:27 م

فؤاد حسين

حسين: من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج 21 حزيران 2020 12:22 م

العمالة

وزارة العمل: العمالة الأجنبية تستولي على 80 بالمئة من الوظائف في العراق 21 حزيران 2020 12:13 م

حظر التجوال في العراق

خلية الأزمة النيابية تدرس قرارا بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات 21 حزيران 2020 11:49 ص

العراق وكردستان

الطائي: بغداد وأربيل ستدخلان في مشاكل وأزمات سياسية جديدة 21 حزيران 2020 11:48 ص

غالب محمد

نائب عن التغيير يتهم الحكومة الاتحادية بالموافقة على الهجمات التركية 21 حزيران 2020 11:44 ص

dfc7cdd6386746dfd8e0536bcc368edc

بارزاني لبلاسخارت : مستعدون لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية في اطار الدستور 21 حزيران 2020 11:39 ص

الحلبوسي

الحلبوسي : انهاء ملف النازحين مؤشر حقيقي لنهوض الدولة 21 حزيران 2020 11:37 ص

التعليقات