نائب :العراق دخل مرحلة الانتشار الشامل للوباء و لا جدوى من حظر التجوال الشامل





اكد عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي ان العراق دخل مرحلة الانتشار الشامل لوباء كورونا، مشيرا الى عدم جدوى فرض حظر التجوال الشامل في المدن.



وقال خلاطي ، ان "الوضع االصحي في العراق تحول من الخشية من انتشار الفيروس والاجراءات الاحترازية الى مرحلة الانتشار الشامل للوباء.



واضاف ان "الاصابات بفيروس كورونا في المرحلة الاولى كان في مناطق معينة ومحافظات، الا ان الوباء انتشر حاليا في بكل زقاق ومدينة ما يؤكد عدم جدوى فرض حظر التجوال.



ودعا خلاطي الحكومة الى "الاسراع في صرف الاموال المخصصة للصحة من اجل الاسراع في انجاز المستشفيات وشراء المعدات الطبية اللازمة.