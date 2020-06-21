بارزاني لبلاسخارت : مستعدون لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية في اطار الدستور





اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني استعداد الاقليم لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في اطار الدستور، مشيراً إلى دور الأمم المتحدة في العراق وفي حل المشاكل.



وقال بيان لرئاسة اقليم كردستان:" ان بارزاني اجتمع

مساء امس، في بغداد مع جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.



واشار البيان الى :" ان الجانبين سلطا الضوء خلال اللقاء على الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق وتداعيات وباء فيروس كورونا، وأكدا اهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف العراقية لغرض تجاوز الأزمات.



واضاف :" ان مباشرة الكابينة الجديدة للحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي مهامها، ومشكلات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والحوار والجهود المبذولة لحلها على أساس الدستور، كانت محاور اخرى في الاجتماع.



وأكد بارزاني بحسب البيان , استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، مشيراً إلى دور الأمم المتحدة في العراق وفي حل المشاكل.