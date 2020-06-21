ناد بلجيكي يراهن على محترف عراقي للعودة الى الدوري الممتاز





وقع المحترف العراقي حمزة حيدر على كشوفات نادي "كابيلين" البلجيكي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، لتمثيله هذا الموسم .



وقالت ادارة نادي كابيلين على الموقع الرسمي للنادي ،انها تعد ضم اللاعب العراقي حمزة حيدر الى صفوف فريقها الكروي اضافة كبيرة لما قدمه اللاعب من عطاء في الموسم الماضي ، اجبر القائمين على النادي للتعاقد معه.



واوضحت :" ان هذه الصفقة ستسهم في عودة الفريق مجددا الى دوري الأضواء (الدوري البلجيكي الممتاز)، لما يمتلكه هذا اللاعب من مقومات ومزايا فنية تجعله يصنع الفارق ، خصوصا في صناعة وتسجيل الأهداف".



من جانبه اعرب اللاعب حمزة حيدر ، عن سعادته لهذا التعاقد واصفا الصفقة بالمربحة من الناحية الفنية والمعنوية كونه سيلعب الى جانب لاعبين معروفين في القارة العجوز.



وكان حمزة حيدر سافر الى بلجيكا بصفة طالب لطلب اللجوء الانساني، لكنه تمكن بسرعة من شق طريقه للنجومية في مجال كرة القدم ليصبح لاعبا معروفا في صفوف الأندية البلجيكية .

