عماد محمد يطلق مبادرة انسانية للمصابين بفايروس كورونا



اطلق مهاجم المنتخب الوطني السابق النجم عماد محمد مبادرة انسانية لشراء بلازما الدم من المتعافين من فايروس كورونا المستجد والتبرع به مجانا للمصابين الراقدين في المستشفيات .



وقال عماد محمد في تصريح صحفي :" ان الواجب الانساني يحتم علينا الوقوف الى جانب الدولة ومؤسساتنا الصحية من أجل الحفاظ على سلامة المواطن العراقي بعد انتشار هذا الفايروس القاتل".



واضاف :" مهما نفعل نجد أنفسنا مقصرين أمام الله والشعب ، خاصة في ظل هذا الظرف العصيب .. وكل انسان يستطيع أن يقدم خدمة فهي حتما ستسجل في ميزان حسناته وفيها أجر عظيم لأن أغلب المصابين هم من المتعففين" .



ووجه محمد دعوة لجميع الميسورين للمشاركة في التبرع وتأمين جميع الاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم جهود خلية الازمة في مواجهة المرض ، خاصة في ما يتعلق بشراء الأدوية والكرفانات حتى نكون جهة ساندة للدولة في ظل تزايد اعداد المصابين في الفترة الاخيرة.

