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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 21 حزيران 2020 11:09 ص

نائب يدعو الكاظمي إلى محاسبة المتورطين في ملفات فساد بالحكومة السابقة واحالتهم للقضاء

حسين العقابي
دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين في ملفات فساد وهدر المال العام بالحكومة السابقة واحالتهم للقضاء.


وقال العقابي انه "بحسب حديث مستشار رئيس مجلس الوزراء حول استلام الحكومة الحالية للخزينة المالية وهي خاوية لا يتجاوز ما فيها 300 مليون دولار، وبحسب ما لدينا من معلومات فان الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي كانت قد استلمت الحكومة وفي خزينتها 18 مليار دولار.


وأضاف ان "موازنة العام الماضي كانت بقيمة تخمينية وصلت الى 142 تريليون دينار  مبينا ان الحكومة السابقة استلمت ما يصل الى 150 مليار دولار من واردات النفط وغيرها في سنة واحدة وبضعة اشهر، تم انفاقها في ابواب وصفقات شابها الكثير من الفساد والمغالاة بالانفاق"، لافتا الى ان "ما تم انفاقه في الشهرين الاخيرين من عام 2019 وصل الى 35 تريليون دينار.
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