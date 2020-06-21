جبهة الانقاذ والتنمية تطالب الادعاء العام بتحريك دعوى جزائية ضد من يهدد ويرهب القضاء

طالبت جبهة الانقاذ والتنمية الادعاء العام بتحريك دعوى جزائية ضد من يهدد ويرهب القضاء.



وذكرت الجبهة في بيان:" فوجئ العراقیون بصدور مجموعة من البیانات والتصریحات غیر المسؤوًلة من عددمن الناشطین سیاسیًا المحسوبین على كتلة سیاسیة معینة معروفة بمواقفھا سلفا من العدالة وحكم القانون ، وھي الكتلة ذاتها التي یحملھا العراقیون تاریخیًا الوضع الماساوي الذي وصل الیه العراق بفعل سیاساتھا واجراءاتھا الكارثیة فضلاً عن ذمة قادتھا الغارقة في الفساد ".



واضاف البيان ان : " الغریب ان ھذه الكتلة أعطت لنفسھا الحق القانوني المشروع بالنیابة عن القضاء لتوجیه الاتھامات وإصدار الاحكام بل وتھدید القضاء وارھابه فیما لو إعاد النظر بالاحكام الجائرة التي كانوا ھم سببا في إصدارھا قبل سنوات في ضوء الضغوط الھائلة التي مارستھا ھذه الكتلة على القضاء وضیعت العدالة في حینها ، وعندما قرر القضاء موخرا مراجعة ھذه الاحكام وفق قواعد العدالة والحق انبرى ھؤلاء من خلال بیاناتھم الى خلق أجواءغیر مریحة وضغوط من شأنھا تعرقل سیر العدالة.



واكدت ان : افضل رد على ھذه التجاوزات ھو مقاضاتھم وفق القانون ، حیث ان ھذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المخلة بسیر العدالة والتي نص علیھا قانون العقوبات العراقي (١١١) لسنة ١٩٦٩ وانھا أیضاً شروع بافعال إرھابیة ترھب القضاء وتمنعه من تحقیق العدالة وفق قانون مكافحة الإرھاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .



وطالبت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى بالتحرك باتجاه تحریك دعوى جزائیة بحق كل من یقوم بإصدار ھذه البیانات وفق قانون الادعاء العام الجدید رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ واحالتھم الى القضاء.