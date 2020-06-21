وفاة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي بعد إصابته بكورونا

توفي اللاعب الدولي السابق الكابتن أحمد راضي، اليوم الأحد، في بغداد إثر مضاعفات ألمت به جراء إصابته بمرض كورونا المستجد.



وكان من المقرر أن يغادر راضي إلى العاصمة الأردنية عمّان في تمام الساعة الثانية من فجر الاحد بتوقيت بغداد.



وتدهورت الحالة الصحية للنجم الكروي والبرلماني السابق احمد راضي ، يوم الخميس الماضي، بعد ساعات على خروجه من المستشفى، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان ببغداد في مساء ذات اليوم.



وأصيب النجم الكروي وعضو مجلس النواب في دورته السابقة أحمد راضي بفيروس كورونا الوبائي، إذ تعرض فجر يوم السبت 13 حزيران، إلى ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة وضعف حاد في جسده مما ادى الى نقله للمستشفى واجراء له الفحوصات الاولية ليتضح انها اعراض الوباء.



