بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 21 حزيران 2020 10:56 ص

حظر شامل لمدة أسبوع فى كربلاء وبابل.. خارطة إنذار قصوى وخطوات موجعة لمواجهة كورونا

كورونا في العراق1

يواصل العراق تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات حيث تسود المخاوف من انهيار النظام الصحي حال ارتفاع أعداد الإصابات على نطاق واسع.

وهذا الأمر دفع عددا من المحافظات العراقية إلى إعلان حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع وتشدد التدابير الصحية لمواجهة عدو غير مرئي بات يحصد بشكل كبير الأرواح في العراق.

قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا فى محافظة كربلاء بالعراق، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع ومنع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا.

وذكرت خلية الأزمة، أنه تم السماح للمحال التجارية والغذائية بالعمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر.

من جانبها، قررت خلية الأزمة فى محافظة كركوك، الاستمرار بتطبيق حظر التجوال الجزئي، من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء، فيما يكون حظرا شاملا أيام الخميس والجمعة والسبت .

كما قررت الخلية، أن يكون الدوام فى المؤسسات بما لا يتجاوز 25‎%‎ مع الإلزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات للموظفين والمراجعين والتقيد بضوابط الصحة والتوعية وعدم التلامس والتجمع.

فضلا عن الإبقاء على غلق الجامعات والمعاهد ودور العبادة وفق مقررات لجنة السلامة الوطنية، فيما أعلنت خلية الأزمة فى بابل فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الأحد الساعة السادسة صباحا ولغاية يوم السبت المقبل.

وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل، إن خلية الأزمة قررت أيضا إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة، عدا الجهات الخدمية والأمنية، وغلق كافة المطاعم بضمنها مطاعم التوصيل".

وأضاف: "أن القرار جاء بعد ارتفاع نسبة الاصابات بمرض كورونا بشكل كبير بين المواطنين"، داعيا المواطنين إلى الالتزام بشروط الحجر الصحي.

وتجري في ظل تصاعد المنحنى المخيف لأعداد الإصابات حوارات عديدة من أجل اتخاذ قرار مفصلي للقضاء على الوباء يتلخص بتطبيق النقاط التالية لتطويق الأزمة.

وتمثلت أبرز النقاط التي مثلت خارطة انذار قصوى لمواجهة كورونا:

١- نزول الجيش إلى الشوارع لتطبيق منع التجوال بالقوة.

٢- إلغاء الاستثناءات الممنوحة ليطبق الحظر على الجميع .

٣- حجز الكوادر الصحية كافة في المستشفيات ودور الطبابة التابعة للوزارة .

٤- اعتقال كل من يخرج خارج منزله ويخالف الأوامر بحجزه لمدة ١٤ يوم .

٥- مراقبة المدن والطرق النيسمية بالطائرات المروحية  والمسيرة.

٦ - إفراغ المستشفيات من مرضى كورونا وتخصيص مستشفيات خاصة لعلاجهم خارج المدن.

٧ - تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بقطع الطرق العامة والنيسمية بين المحافظات.

٨ - ينفذ الحظر الشامل لمدة أسبوعين من يوم الثلاثاء القادم.

٩ - يتم توفير وجبات غذائية تكفي لأسبوعين للعوائل الفقيرة من قبل وزارات الدولة والمتبرعين.

١٠ -إلغاء كافة الإجازات العسكريين لمدة أسبوعين.

١١- قطع الحدود البرية للبلاد وغلق مطار بغداد بصورة كاملة.

١٢ - تكليف الشرطة الاتحادية بمتابعة غلق الأفرع الداخلية ومنع اي تجمعات داخلية فيها.

١٣ - يعاد تقييم الموقف بعد ١٤ يوم ومن المرجح صدور قرار بالتعايش مع الوباء بصورة نهائية بعد نهاية هذا الحظر.


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