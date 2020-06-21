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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 21 حزيران 2020 10:55 ص

المسعودي : استئناف جلسات البرلمان مرتبط بهذين الامرين ...

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المسعودي : استئناف جلسات البرلمان مرتبط بهذين الامرين ...

اعلن النائب عن كتلة "سائرون" النيابية رياض المسعودي :" ان  استئناف جلسات البرلمان  مرتبط بوصول مشروع قانون الموازنة  وورقة الاصلاح المالي ".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب ينتظر مجلس الوزراء لارسال مشروع قانون الموازنة العامة وورقة الاصلاح المالي والاداري ،  قبل الموعد المحدد  في الثلاثين من شهر حزيران الجاري".

واضاف :" ان اللجان النيابية مستمرة بعملها ، وان البرلمان سيستأنف جلساته فور وصول قانون الموازنة وورقة الاصلاح الى المجلس".

وبين المسعودي:" ان وصول القانون الى مجلس النواب سيمهد الطريق للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".
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