المسعودي : استئناف جلسات البرلمان مرتبط بهذين الامرين ...



اعلن النائب عن كتلة "سائرون" النيابية رياض المسعودي :" ان استئناف جلسات البرلمان مرتبط بوصول مشروع قانون الموازنة وورقة الاصلاح المالي ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب ينتظر مجلس الوزراء لارسال مشروع قانون الموازنة العامة وورقة الاصلاح المالي والاداري ، قبل الموعد المحدد في الثلاثين من شهر حزيران الجاري".



واضاف :" ان اللجان النيابية مستمرة بعملها ، وان البرلمان سيستأنف جلساته فور وصول قانون الموازنة وورقة الاصلاح الى المجلس".



وبين المسعودي:" ان وصول القانون الى مجلس النواب سيمهد الطريق للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".

