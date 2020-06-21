الاتحاد الوطني يكشف عدد القواعد العسكرية التركية "غير الرسمية" في الاقليم



كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن عدد القواعد العسكرية التركية " غير الرسمية " في اراضي اقليم كرستان .



وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك، علي ورهان في تصريح صحفي :" ان تركيا تمتلك 21 قاعدة عسكرية غير رسمية داخل اقليم كردستان ".



واوضح ورهان :" ان هذه القوعد موزعة على محافظتي دهوك واربيل، وفي مناطق مختلفة، وتضم مختلف الاسلحة وتصلها الامدادات والغذاء عن طريق الطيران ".



واضاف :" ان اكبر قاعدة تركية موجودة في ناحية كاني ماسي، بمحافظة دهوك، وتضم حوالي 1500 عنصر من الجيش التركي، وقوة مدربة ".



واشار الى :" ان وجود تلك القواعد، غير رسمي، لانهم يستندون على اتفاق مع النظام السابق، يسمح لهم بدخول الاراضي العراقية بعمق 10 كيلو مترات ، فيما قواعدهم موجودة الآن بعمق مئات الكيلو مترات ".

