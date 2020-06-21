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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 21 حزيران 2020 10:41 ص

الاتحاد الوطني يكشف عدد القواعد العسكرية التركية "غير الرسمية" في الاقليم

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الاتحاد الوطني يكشف عدد القواعد العسكرية التركية "غير الرسمية" في الاقليم

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن عدد القواعد العسكرية التركية " غير الرسمية " في اراضي اقليم كرستان .

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك، علي ورهان في تصريح صحفي :" ان  تركيا تمتلك 21 قاعدة عسكرية غير رسمية داخل اقليم كردستان ".

واوضح ورهان :" ان هذه القوعد  موزعة على محافظتي دهوك واربيل، وفي مناطق مختلفة، وتضم مختلف الاسلحة وتصلها الامدادات والغذاء عن طريق الطيران ".

واضاف :" ان اكبر  قاعدة تركية موجودة في ناحية كاني ماسي، بمحافظة دهوك، وتضم حوالي 1500 عنصر من الجيش التركي، وقوة مدربة ".

واشار الى :" ان وجود تلك القواعد، غير رسمي، لانهم  يستندون على اتفاق مع النظام السابق، يسمح لهم بدخول الاراضي العراقية بعمق 10 كيلو مترات ، فيما  قواعدهم  موجودة  الآن بعمق مئات الكيلو مترات ".
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