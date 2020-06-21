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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 21 حزيران 2020 10:28 ص

المالية النيابية : مؤشرات "ايجابية" بشأن حصول العراق على قروض خارجية

المالية النيابية
المالية النيابية : مؤشرات "ايجابية" بشأن حصول العراق على قروض خارجية

اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عن وجود مؤشرات ايجابية على حصول العراق على قروض خارجية لتخفيف  ازمته الراهنة .

وقال عضو اللجنة احمد  الصفار في تصريح صحفي :" ان  العراق يمر بازمة مالية خانقة منذ اشهر بسبب انهيار اسعار النفط وتداعياته ، خاصة مع انتشارفيروس كورونا "، مشيرا الى :" ان اللجنة المالية كان لها اجتماع موسع مع وزير المالية حيال ملف الاقتراض الداخلي والخارجي وسبل حسمه للتخفيف من  ازمة البلاد ".

واضاف الصفار :" ان  وزارة المالية بدأت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ودول مانحة ومصارف ، وهناك مؤشرات ايجابية ، والوزارة مع اللجنة المالية في حراك مستمر من اجل الاسراع بملف الاقتراض "، لافتا الى :" ان رواتب شهر تموز سيجري تأمينها وفق الجداول  الموضوعة ".

ويعاني العراق من ازمة خانقة منذ اشهر ، عقب انهيار اسعار النفط الناجم عن فايروس كورونا وحالة الانغلاق الاقتصادي الشامل في اغلب بلدان العالم بسبب تفشي الوباء.
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