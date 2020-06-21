المالية النيابية : مؤشرات "ايجابية" بشأن حصول العراق على قروض خارجية



اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عن وجود مؤشرات ايجابية على حصول العراق على قروض خارجية لتخفيف ازمته الراهنة .



وقال عضو اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان العراق يمر بازمة مالية خانقة منذ اشهر بسبب انهيار اسعار النفط وتداعياته ، خاصة مع انتشارفيروس كورونا "، مشيرا الى :" ان اللجنة المالية كان لها اجتماع موسع مع وزير المالية حيال ملف الاقتراض الداخلي والخارجي وسبل حسمه للتخفيف من ازمة البلاد ".



واضاف الصفار :" ان وزارة المالية بدأت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ودول مانحة ومصارف ، وهناك مؤشرات ايجابية ، والوزارة مع اللجنة المالية في حراك مستمر من اجل الاسراع بملف الاقتراض "، لافتا الى :" ان رواتب شهر تموز سيجري تأمينها وفق الجداول الموضوعة ".



ويعاني العراق من ازمة خانقة منذ اشهر ، عقب انهيار اسعار النفط الناجم عن فايروس كورونا وحالة الانغلاق الاقتصادي الشامل في اغلب بلدان العالم بسبب تفشي الوباء.