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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 21 حزيران 2020 10:17 ص

نائب يحذر الحكومة : اياكم والتفريط بميناء الفاو من اجل " حفنة من الدولارات " !

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نائب يحذر الحكومة : اياكم والتفريط بميناء الفاو من اجل " حفنة من الدولارات " !

حذر النائب حسن سالم، الحكومة من التفريط بميناء الفاو والقناة الجافة من اجل "حفنة اموال كويتية".

وقال سالم في بيان صحفي :" ان العائدات المالية من القناة الجافة وميناء الفاو ستعادل ثلث عائدات النفط والغاز اليوم ، وستخلصنا بسهولة من مصائب الاقتصاد الريعي والديون المتراكمة ، اضافة الى الدور الحيوي للقناة الجافة التي تربط الخليج العربي واوروبا انطلاقا من ميناء الفاو ، في حال تم انجازهما ".

واضاف :" ان  الكويت تسعى جاهدة الى ربط ميناء مبارك بالقناة الجافة العراقية ، وهذا المخطط سيؤدي الى نهاية ميناء الفاو ، مستغلة الازمة المالية للعراق واعطاء العراق بعض المليارات من كذبة مؤتمر المانحين".

وخاطب سالم الحكومة بالقول: "اياكم والتفريط بميناء الفاو من اجل حفنة اموال كويتية".
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