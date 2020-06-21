نائب يحذر الحكومة : اياكم والتفريط بميناء الفاو من اجل " حفنة من الدولارات " !



حذر النائب حسن سالم، الحكومة من التفريط بميناء الفاو والقناة الجافة من اجل "حفنة اموال كويتية".



وقال سالم في بيان صحفي :" ان العائدات المالية من القناة الجافة وميناء الفاو ستعادل ثلث عائدات النفط والغاز اليوم ، وستخلصنا بسهولة من مصائب الاقتصاد الريعي والديون المتراكمة ، اضافة الى الدور الحيوي للقناة الجافة التي تربط الخليج العربي واوروبا انطلاقا من ميناء الفاو ، في حال تم انجازهما ".



واضاف :" ان الكويت تسعى جاهدة الى ربط ميناء مبارك بالقناة الجافة العراقية ، وهذا المخطط سيؤدي الى نهاية ميناء الفاو ، مستغلة الازمة المالية للعراق واعطاء العراق بعض المليارات من كذبة مؤتمر المانحين".



وخاطب سالم الحكومة بالقول: "اياكم والتفريط بميناء الفاو من اجل حفنة اموال كويتية".

