بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 21 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 21 حزيران 2020 10:07 ص

أربع محافظات تفرض حظر التجول الشامل بسبب كورونا

حظر التجوال في ذي قار

قررت أربع محافظات فرض حظر التجول الشامل، في وقت كان من المفترض أن تعود فيه إلى الحظر الجزئي.

وقال مصدر محلي، إن محافظات كربلاء وذي قار والديوانية وبابل، أعلنت جميعها فرض حظر التجول الشامل، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف، أن "العاصمة بغداد وبقية المحافظات عادت إلى حظر التجوال الجزئي الذي سيفرض من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة فجرا، على أن يعود الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل وفاة 88 مصابا، فيما سجلت 1870 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس.

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