خارطة طريق لحل المشاكل بين بغداد واربيل .. خلال 30 يوما !



وضعت الحكومة الاتحادية بالاتفاق مع حكومة اقليم كردستان ، خارطة طريق لحسم المشكلات العالقة بين الطرفين بشأن حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية والواردات النفطية فضلاً عن ملفات اخرى وفق توقيتات زمنية محددة.



واكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، في تصريح صحفي ، التزام حكومة الاقليم بالتوقيتات الزمنية التي حددتها المراسلات من اجل التوصل الى اتفاقيات حاسمة لكل الملفات العالقة بين الطرفين، مبينا :" ان الجانبين اتفقا على حسم جميع الملفات العالقة خلال ثلاثين يوما ".



واضاف برواري :" ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني اكد جهوزية وفد اربيل للتفاوض وحل المشكلات العالقة بالحوار " ، داعياً القوى السياسية كافة الى دعم المفاوضات وتشجيع النوايا الصادقة التي ابداها الطرفان.



وشدد النائب الكردي على :" ضرورة حسم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية التي تتراوح بين 17 و14 بالمئة، كما ينبغي حسم نسبة تصدير نفط الاقليم الذي وصل بحسب اخر تصريح إلى 370 الف برميل يوميا" ، مبيناً :" ان ارقام التصدير ظلت متأرجحة بين 400 الف و250 الف برميل ، وستثبت حال الاتفاق بين الحكومتين من خلال اللجان الفنية ".