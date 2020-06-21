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الأحد, 21 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 21 حزيران 2020 09:36 ص

التحالف الدولي يعلن تدمير 3 معسكرات لتنظيم داعش الإرهابي في العراق

التحالف الدولي

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش الإرهابي، تدمير ثلاثة معسكرات للتنظيم في منطقة "وادي الشاي" بمحافظة كركوك بالتنسيق مع حكومة العراق.

وأوضحت قوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" التي يشنها التحالف الدولي ضد داعش في بيان، إن تلك المعسكرات التي تم قصفها أمس الجمعة كانت في منطقة كثيفة المزروعات تقع على بعد نحو 26 كليو مترا غرب قضاء طوز خورماتو.

ونقل البيان عن المتحدث العسكري باسم التحالف مايلز بي. كاغينز القول إن "قوات الأمن العراقية لديها مكاسب تكتيكية ضد (داعش)" مشيرا الى ان الضربات الجوية تساعد على تدمير أهداف تابعة للتنظيم "في تضاريس يصعب الوصول إليها بواسطة مركبات عادية".

وأضاف كاغينز أن تفجير مخابئ داعش في مواقع رعوية وريفية يؤدي في نهاية المطاف إلى احلال الأمن في المدن والقرى.

وأكد أن "كل غارة جوية دقيقة للتحالف تجري بناء على طلب حكومة العراق للمساعدة في تحقيق هزيمة دائمة لداعش".

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