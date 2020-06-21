تقرير| القيادة المركزية الأمريكية: إيران ووكلاءها يحلمون بمغادرتنا المنطقة وهذا لن يحدث

مراقبون: إيران هزمت أمام العقوبات الأمريكية الهائلة عليها والريال الإيراني= لا شىء

ميليشيات إيران تدفع ثمنا باهظا طوال فترة حكم الرئيس ترامب وكلها تستجدي المال الآن وفي أضعف حالاتها



في تصريحات مباشرة وقوية من جانب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، قال إن إيران ووكلاءها الإرهابيين يحلمون بمغادرتنا المنطقة ويتمنون ذلك ويضغطون بصواريخ إرهابية وقصف ولكن هذا لن يحدث.

وقال متابعون، إن رد ماكينزي، يؤكد باختصار تحطم كل الآمال والأوهام الإيرانية والميليشياوية بمغادرة القوات الأمريكية العراق والمنطقة. وقالوا إن إدارة ترامب سحقت نظام الملالي بعقوبات غير مسبوقة في التاريخ، والريال الإيراني وصل إلى لاشىء أمام الدولار وإلى درجة 188 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الواحد وهذا يعني انتصار واشنطن على النظام المارق في إيران. والطبيعي أن ينهار خامنئي ونظامه وهذا قريب، وليس أن تخرج القوات الأمريكية من العراق أو تغادر المنطقة. وكان قد قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي كينيث ماكنزي، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن إيران تضغط لسحب القوات الأميركية من العراق.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تغادر المنطقة بسبب الضغط الإيراني. واعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية أن إيران ووكلاءَها في العراق ينفذون هذه الهجمات الارهابية لعدم تمكنهم من الانتصار في الساحة السياسية.

في نفس السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن إيران لم تظهر أي نوايا للحد من توسيع برنامجها النووي، مضيفة أن طهران استمرت على مدى الأشهر الماضية في تصعيدها النووي.

كما اعتبرت واشنطن، أن منع إيران دخول مفتشين دوليين لمنشأتين نوويتين "مقلق للغاية" و"يثير أسئلة جدية حول ما تحاول (طهران) إخفاءه. وأكدت الخارجية الأميركية أن الممارسات الإيرانية غير مقبولة وتفاقم التهديدات، مشددة على التزام واشنطن بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

من جانبها قالت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، أن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق هو الخطوة الأولى باتجاه مواصلة الولايات المتحدة السعي نحو استقرار العراق. وأوضحت، أن الولايات المتحدة تتعهد بتحقيق هزيمة مستدامة لداعش الإرهابي لكنها تتطلع في الانتقال بالعلاقة إلى مرحلة ومستوى جديدين لا يرتبطان فقط بعدد القوات. وذكرت أورتيغاس أن داعش ليس التحدي الوحيد في العراق وإنما أيضا أنشطة إيران الشريرة. وشددت على أن حملة الضغط القصوى التي تقوم بها واشنطن ضد إيران ليست فقط من أجل السلاح النووي وإنما من أجل سلوكها في المنطقة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى أن إيران تتطلع لتحويل العراق إلى دولة يمكنها السيطرة عليها، وأن الدعم الإيراني للميليشيات في العراق كان مزعزعا لاستقرار البلاد. وقالت: الهدف الأساسي من دعم إيران للميليشيات في العراق هو من أجل تعزيز المذهبية وتمزيق وتفريق الشعب العراق.

وطالبت نريد من جيران العراق وكل الحكومات في المنطقة التعامل مع العراق كجار مسؤول دون التدخل في شؤونه ودعم رئيس الحكومة الجديد وفريقه..

ولفت مراقبون، أن التوجه الأمريكي طوال فترة رئاسة ترامب، يصر على نزع وتكسير عظام إيران النووية والقضاء على ميليشياتها الإرهابية وإفقارها وهو ما يتم بكل قوة ولا تنازل عنه.

أ.ي