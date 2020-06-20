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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 10:45 م

تقرير| الكاظمي متواطىء.. منح "رتب عسكرية" لعناصر الحشد الشعبي الإرهابي

الحشد الشعبي الطائفي الارهابي

خبراء: منح عناصر الحشد الإرهابي "رتبًا" عسكرية يجذّر وجودها في المؤسسة العسكرية
الفياض: بدء منح رتب عسكرية لعناصر الحشد ومراقبون: خطر شديد

حذر مراقبون وخبراء، من محاولات إيران السيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق، من خلال تطورات خطيرة تتمثل في البدء في منح "رتب عسكرية" لعناصر ميليشياوية وإرهابيين في الحشد الشعبي الطائفي.
وشددوا أن حكومة الكاظمي مهترئة، ولا تنظر لمتطلبات الشارع العراقي ولا تحديات المرحلة الراهنة، التي تفرض على الكاظمي حل الميليشيات وتعزيز قوة الدولة والجيش العراقي وليس تعزيز وضع العصابات.  


وحذر السياسي، وائل حازم، من محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق. وقال الحازم في تصريحات، إن قرار منح الرتب العسكرية لبعض قادة الحشد الشعبي الطائفي وحواشيهم، شرعنة واضحة للفصائل المسلحة ولبعض الأسماء المرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، ارتباطاً ولائياً وعقائدياً وحتى عملياتياً.
قائلا إن هذه الأسماء يُراد لها أن تكون في مناصب مهمة وضمن رتب عسكرية كبيرة، من أجل حماية النظام الحاكم في العراق والعملية السياسية من أي محاولة انقلابية أو حراك شعبي قوي.
وكشف الحازم، أنّ هاجس الانقلاب هو ما يتخوف منه قادة الحشد، ولا سيما الذين يمثلون الخط الإيراني في العراق، لذلك تريد إيران أن يكون لها رجال في المؤسسة الأمنية والعسكرية من أجل حماية نفوذها والنظام الحاكم. وفي الوقت نفسه، فإنّ "الرتب الحشدية" الجديدة ستمثّل حالة جديدة من حالات الاختراق للحكومة العراقية عبر التفاف جديد على المؤسسة الأمنية. 


وكان قد أثار إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي الطائفي، فالح الفياض، عزمه منح قادة الحشد الشعبي رتباً عسكرية، تساؤلات عن آلية منح تلك الرتب، والمحددات التي ستؤطر تلك العملية، خاصة وأن أغلب عناصر الحشد وقادته غير متخرجين من جامعات أو معاهد عسكرية وهم مرتزقة وإرهابيون ويتبعون عناصر إيرانية. وقال الفياض، إن الرتب الخاصة بالحشد الشعبي ستمنح وفقاً للقانون العسكري الاعتيادي وليس حسب قانون الدمج.
مشددا على أن الحشد الشعبي الإرهابي، يحتاج الى إعادة بناء نفسه، وأن العامل الأساس الذي يجب أن نعتني به في رسم شكل الحشد النهائي هو رأي المرجعية! مؤكداً أن المرجعية هي الحامي الأول للحشد وهي الأب الشرعي له!
وقال الفياض، قررنا  فوراً الشروع بتنفيذ هيكيلة الحشد المقررة والتي تكون من رئيس هيئة ومديريات، ورئاسة أركان ومعاونيات وألوية وأفواج وصدر أمر بالشروع فوراً بتسمية الهيكلية بمسمياتها!!
وقال الخبير القانوني علي التميمي، أن الحشد الشعبي الطائفي سيُعامل معاملة العسكريين وليس وفق قانون الدمج، فخلال الفترة التي كانوا فيها بالقتال ستحسب لهم العلاوات والترفيعات والترقيات على أساسها، من تاريخ الانتماء ومن تاريخ الانضمام، وهذه مسائل تتعلق بالخدمة والمالية، وحتى إعطاء الرتب تخضع للمعايير العسكرية.
وكان رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، أصدر مرسوماً لتنظيم عمل الحشد الشعبي، ونص على منح أفراد الحشد الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة، وقطع هذه الوحدات أفرادًا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة في الحشد الشعبي الطائفي.
وحذر خبراء، من منح "رتب عسكرية" للحشد الشعبي الطائفي الإرهابي، وقالوا إنها تؤصل لهذه الميليشيات الفاسدة الإيرانية وقادتها داخل الجيش والمؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية وطالبوا الكاظمي بالتصدي لهذه القرار إن لم يكن متواطىء.
أ.ي

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