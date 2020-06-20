الاتصالات: عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الإنترنت

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، أن عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الإنترنت.

وقال مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، إن "عملية الصدمة واسعة وتمت بإشراف رئيس الوزراء ومشاركة عدة جهات"، لافتاً إلى أن " هذه العمليات ستبقى مستمرة حتى القضاء على تهريب السِعات أو تقليلها قدر الإمكان ،والحد من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الدولة نتيجة عمليات التهريب".

وأضاف، أن "عملية الصدمة شهدت مشاركة عدد كبير من الأجهزة الأمنية وبالتعاون والتنسيق المباشر مع حكومة إقليم كردستان"، مبيناً أن "العملية تهدف إلى منع تهريب السِعات غير المرخصة عبر الشبكة الحكومية المؤمنة ،وقطع كل التجاوزات على هذه الشبكة".

وأشار إلى أن "العملية في مرحلتها الثانية ،التي تشمل محافظة نينوى لا تزال مستمرة" مؤكداً أن" إطلاق المرحلة الثالثة من العملية محكوم بتوجيه من القوات الأمنية".



