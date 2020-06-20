تقرير أمريكي يرصد شهادات أطباء عراقيين: المستشفيات في العراق تحولت إلى حاضن لوباء كورونا

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، شهادات أطباء عراقيين أصيبوا بفيروس كورونا الفتاك، ونقل بعضهم العدوى إلى عائلته، مؤكدين أن المستشفيات في العراق تحولت إلى حاضن للوباء.

واتهم الأطباء، مسؤولي المستشفيات بـ"إبقاء الأطباء الذين يعانون من أعراض إصابة ضمن فرق العمل إلى حين ظهور نتائج فحوصاتهم والتي تستغرق أحياناً 10 أيام".

يقول موظفو المستشفى، إن "الطاقم الطبي الذي تظهر عليه الأعراض يتم اختباره ثم يُطلب منه العودة إلى العمل، بانتظار النتائج لمدة أسبوع، خوفًا من أن استمرار وجودهم يعرض للخطر الزملاء والمرض"، وأضافوا "في المختبرات التي تجري اختبارات فيروسات التاجية ، يمرض الموظفون أيضًا".

من جانبه، قال عبد الأمير محسن حسين، رئيس نقابة الأطباء العراقية، إنهم "بدلاً من ذلك ، يقومون بتربية العدوى"، مضيفا "تهدف مستشفياتنا إلى علاج الناس".

يذكر أن "إجمالي عدد الأطباء الذين تم الإبلاغ عن إصاباتهم قد قفز بنسبة 83 في المائة منذ منتصف الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد إلى 592 منذ بدء تفشي المرض في العراق في مارس، وفقا للجمعية. ويقدر أن "عدد المسعفين المصابين أعلى".

وقالت وزارة الصحة، إنها "سجلت ما مجموعه 27352 حالة، مع 925 حالة وفاة".

ويعيش معظم الأطباء المنكوبين في العاصمة بغداد. حيث عاد معظمهم إلى العمل بعد اختبارهم ولكن قبل الحصول على النتائج. وتظهر صفحات الفيسبوك دعما بالعشرات للمجتمع الطبي العراقي.

وقال حسين "لقد تقاسم هؤلاء الأطباء الصالات وشاركوا غرف للنوم، وفي الأسابيع المقبلة، سنرى تأثير ذلك".

وقال طبيب يدعى ياسر إنه "كان من أوائل المهنيين الطبيين في العراق الذين أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد". حيث يوضح أنه تم فحصه بسرعة وأخذ إجازة من العمل في مستشفى في مدينة الصدر، إحدى ضواحي بغداد، لمحاربة المرض، وهو متشنج في جسده وهو يكافح من أجل التنفس.

وأضاف ياسر "لكن الأمر الآن أصبح خطأ"، مشيرا إلى أن "أصدقائي من الأطباء الذين يصابون او يلامسون المصابين ينتظرون الآن 10 أيام لنتائج الاختبار، على الرغم من أنهم يعرفون أنهم اصيبوا بالفيروس"، مؤكدا أن "الإدارة لا تهتم بسلامتنا، إنهم يهتمون فقط بأن الموظفين يعملون". وتحدث بشرط عدم استخدام اسم عائلته لأنه يخشى من عقاب سلطات المستشفى.

ولم تكشف وزارة الصحة علنا عن عدد الموظفين الطبيين الذين أصيبوا بالمرض. لكنها أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن "حيدر هاشم المقصوصي، وهو ممرض يعمل في أكبر مجمع مستشفيات بالعاصمة، توفي بسبب مرض الكوفيد 19، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي". وتم تصوير مقصوسي في دعكته الزرقاء الداكنة ، وقلمه في جيبه وقناعه حول رقبته.

ويقول أطباء ومسؤولون صحيون، إن "سوء البنية التحتية الطبية ونقص معدات الحماية الشخصية والشكوك العامة بشأن شدة التهديد كلها مسؤولة عن زيادة الحالات في أنحاء العراق".

وقال إبراهيم وهو طبيب في مستشفى الحسينية ببغداد "نحن نخوض حربا بأسلحة معيبة"، مضيفا "حلمت طوال حياتي بأن أصبح طبيب، ويؤسفني ذلك الآن"، كما تحدث شريطة حجب اسم عائلته.

وقال إبراهيم، إنه "رأى زملاء يصابون بالفيروس التاجي وسمعوا عن نحو 80 آخرين"، مبينا إن "ابن عمه، وهو طبيب في محافظة ديالى الشرقية، توفي في مارس / آذار، متسولاً بسيارة إسعاف لإعادته إلى منشأة تعالجه".

بدأ الفيروس ببطء هنا. وبما أن إيران المجاورة أصبحت المركز الإقليمي للوباء، حيث أبلغت عن أكثر من 3000 حالة في اليوم لمدة أسبوع تقريبًا بحلول نهاية مارس، كان متوسط العراق 80 حالة يوميًا. تم إغلاق الحدود التي يسهل اختراقها بين البلدين إلى حد كبير، وهكذا أغلق العراق أبوابه، ولفترة بدا أن البلاد قد نجت من الأسوأ.

ولكن بعد ثلاثة أشهر، بدأت الموجة في الارتفاع، وقالت وزارة الصحة، إنه "تم تسجيل 1،635 حالة إصابة منذ اليوم السابق".







