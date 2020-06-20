بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
الاتصالات: عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الإنترنت الخزعلي يدعو الكاظمي إلى التحقيق بصفقة فساد "الطائرات الكورية" التي تجاوزت نصف مليار دولار تقرير أمريكي يرصد شهادات أطباء عراقيين: المستشفيات في العراق تحولت إلى حاضن لوباء كورونا الكاظمي يستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إيران تسجل 2322 إصابة جديدة بكورونا و115 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية رئيس إقليم كردستان يصل إلى بغداد بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 04:24 م

تقرير أمريكي يرصد شهادات أطباء عراقيين: المستشفيات في العراق تحولت إلى حاضن لوباء كورونا

كورونا في العراق

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، شهادات أطباء عراقيين أصيبوا بفيروس كورونا الفتاك، ونقل بعضهم العدوى إلى عائلته، مؤكدين أن المستشفيات في العراق تحولت إلى حاضن للوباء.

واتهم الأطباء، مسؤولي المستشفيات بـ"إبقاء الأطباء الذين يعانون من أعراض إصابة ضمن فرق العمل إلى حين ظهور نتائج فحوصاتهم والتي تستغرق أحياناً 10 أيام".

يقول موظفو المستشفى، إن "الطاقم الطبي الذي تظهر عليه الأعراض يتم اختباره ثم يُطلب منه العودة إلى العمل، بانتظار النتائج لمدة أسبوع، خوفًا من أن استمرار وجودهم يعرض للخطر الزملاء والمرض"، وأضافوا "في المختبرات التي تجري اختبارات فيروسات التاجية ، يمرض الموظفون أيضًا".

من جانبه، قال عبد الأمير محسن حسين، رئيس نقابة الأطباء العراقية، إنهم "بدلاً من ذلك ، يقومون بتربية العدوى"، مضيفا "تهدف مستشفياتنا إلى علاج الناس".

يذكر أن "إجمالي عدد الأطباء الذين تم الإبلاغ عن إصاباتهم قد قفز بنسبة 83 في المائة منذ منتصف الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد إلى 592 منذ بدء تفشي المرض في العراق في مارس، وفقا للجمعية. ويقدر أن "عدد المسعفين المصابين أعلى".

وقالت وزارة الصحة، إنها "سجلت ما مجموعه 27352 حالة، مع 925 حالة وفاة".

ويعيش معظم الأطباء المنكوبين في العاصمة بغداد. حيث عاد معظمهم إلى العمل بعد اختبارهم ولكن قبل الحصول على النتائج. وتظهر صفحات الفيسبوك دعما بالعشرات للمجتمع الطبي العراقي.

وقال حسين "لقد تقاسم هؤلاء الأطباء الصالات وشاركوا غرف للنوم، وفي الأسابيع المقبلة، سنرى تأثير ذلك".

وقال طبيب يدعى ياسر إنه "كان من أوائل المهنيين الطبيين في العراق الذين أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد". حيث يوضح أنه تم فحصه بسرعة وأخذ إجازة من العمل في مستشفى في مدينة الصدر، إحدى ضواحي بغداد، لمحاربة المرض، وهو متشنج في جسده وهو يكافح من أجل التنفس.

وأضاف ياسر "لكن الأمر الآن أصبح خطأ"، مشيرا إلى أن "أصدقائي من الأطباء الذين يصابون او يلامسون المصابين ينتظرون الآن 10 أيام لنتائج الاختبار، على الرغم من أنهم يعرفون أنهم اصيبوا بالفيروس"، مؤكدا أن "الإدارة لا تهتم بسلامتنا، إنهم يهتمون فقط بأن الموظفين يعملون". وتحدث بشرط عدم استخدام اسم عائلته لأنه يخشى  من عقاب سلطات المستشفى.

ولم تكشف وزارة الصحة علنا عن عدد الموظفين الطبيين الذين أصيبوا بالمرض. لكنها أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن "حيدر هاشم المقصوصي، وهو ممرض يعمل في أكبر مجمع مستشفيات بالعاصمة، توفي بسبب مرض الكوفيد 19، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي". وتم تصوير مقصوسي في دعكته الزرقاء الداكنة ، وقلمه في جيبه وقناعه حول رقبته.

ويقول أطباء ومسؤولون صحيون، إن "سوء البنية التحتية الطبية ونقص معدات الحماية الشخصية والشكوك العامة بشأن شدة التهديد كلها مسؤولة عن زيادة الحالات في أنحاء العراق".

وقال إبراهيم وهو طبيب في مستشفى الحسينية ببغداد "نحن نخوض حربا بأسلحة معيبة"، مضيفا "حلمت طوال حياتي بأن أصبح طبيب، ويؤسفني ذلك الآن"،  كما تحدث شريطة حجب اسم عائلته.

وقال إبراهيم، إنه "رأى زملاء يصابون بالفيروس التاجي وسمعوا عن نحو 80 آخرين"، مبينا إن "ابن عمه، وهو طبيب في محافظة ديالى الشرقية، توفي في مارس / آذار، متسولاً بسيارة إسعاف لإعادته إلى منشأة تعالجه".

بدأ الفيروس ببطء هنا. وبما أن إيران المجاورة أصبحت المركز الإقليمي للوباء، حيث أبلغت عن أكثر من 3000 حالة في اليوم لمدة أسبوع تقريبًا بحلول نهاية مارس، كان متوسط العراق 80 حالة يوميًا. تم إغلاق الحدود التي يسهل اختراقها بين البلدين إلى حد كبير، وهكذا أغلق العراق أبوابه، ولفترة بدا أن البلاد قد نجت من الأسوأ.

ولكن بعد ثلاثة أشهر، بدأت الموجة في الارتفاع، وقالت وزارة الصحة، إنه "تم تسجيل 1،635 حالة إصابة منذ اليوم السابق". 



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
f022034589969

شبح الإفلاس وثقل الديون يطاردان الشركات .. 4 أسباب تطيل أمد تعافي اقتصاد العالم من مخاطر كورونا 20 حزيران 2020 05:28 م

الكاظمي

العراق يترنح .. الخزينة خاوية والحكومة عاجزة .. ومطالبات بمحاكمة عبد المهدي 20 حزيران 2020 02:21 م

الكاظمي والعبادي

الكاظمي يتجه لتشكيل كتلة سياسية.. بغرض الحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة العبادي 20 حزيران 2020 12:33 م

كورونا عربيا1

كورونا عربيا.. ارتفاع عدد الإصابات والعراق يسجل 1635 ولبنان صفر وفيات 20 حزيران 2020 11:07 ص

safe_image

واشنطن تتساءل عن موقف طهران الغامض .. ما الذي تخفيه إيران؟ 20 حزيران 2020 04:59 ص

1341BF42-1C1C-4542-9504-EB5F031335CB

في العراق الآن .. تركيا تتوغل وايران تقصف ..والقوى السياسية منشغلة بتصفية الحسابات !! 19 حزيران 2020 03:50 م

Capture

تقرير إيراني : العراق وراء تراجع نفوذ طهران بالمنطقة.. وقانون جديد لتقليص الامبراطورية المالية لخامنئي 19 حزيران 2020 03:36 م

شقيق أمير قطر

دعاوى قضائية تلاحق شقيق أمير قطر للتحريض على قتل أمريكيين بينهم ابن مدير أعمال مايكل جاكسون 19 حزيران 2020 03:14 م

التعليقات