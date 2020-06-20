الكاظمي يستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد.

وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قد وصل اليوم السبت، إلى بغداد.

وقال مصدر في تصريح صحفي، إن "بارزاني بدأ سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين العراقيين في الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية لتداول مجموعة مسائل وفي مقدمتها مسألة الموازنة والمستحقات المالية للإقليم".

وأضاف، أن "الزيارة جاءت لحل المشاكل الاقتصادية والمالية بين أربيل و بغداد"، مبينا أن "بارزاني سيلتقي كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي".



