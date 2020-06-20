إيران تسجل 2322 إصابة جديدة بكورونا و115 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 2322 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة الإيرانية، إنه تم "تسجيل 115 حالة وفاة و2322 إصابة جديدة فيما تم ارقاد 595 شخصا في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية لتلقي العلاج من الوباء".



وأضافت: بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" في إيران 202584 شخصا لحد الآن، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء الجائحة 9507 شخصا لحد الآن.



وتابعت: يعاني 2842 مصابا من حالات حرجة ويخضعون للرعاية الصحية الفائقة.



ونوهت إلى إجراء مليون و 395675 فحص لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لحد الآن.



