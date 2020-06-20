بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية 70 ألف مواطن دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ديالى الصين: سلالة فايروس كورونا التي ظهرت في بكين.. قد تكون أكثر عدوى من سابقتها في ووهان رسالة من الكرد الفيليين إلى رئيس الجمهورية: نطالب بمعاملتنا برتبة المواطنة العراقية الكاظمي يتجه لتشكيل كتلة سياسية.. بغرض الحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة العبادي الطائي للكاظمي: هل إرهاب العصابات في المناطق الشمالية والغربية مرفوض ومقبول بالجنوب وبغداد؟! ناظم: دراسة لإدراج 12 موقعاً عراقيا في لائحة التراث العالمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 03:13 م

بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة
أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية يحيى آل اسحاق، أن وبحسب تفاهم ثنائي ستسدد بغداد مستحقات طهران بعملة الدينار العراقي.

وقال ال إسحاق، إن الجانبين اتفقا على تسديد مستحقات طهران بمختلف العملات سيما عملة الدينار وأن الجانب العراقي أبدى استعدادا كاملا بهذا الجانب.

ولفت إلى أن صادرات إيران لهذا البلد الجار تترواح بين 8 إلى 12 مليار دولار سنويا، جزء منها يخص وزارة الطاقة، ورغم أن النفط يشكل غالبية الصادرات العراقية والمقومة بالدولار، الا أن اميركا فرضت قيودا على العراق فيما يخص بتحويلات الدولار.

آل اسحاق أستدرك أن الدينار العراقي ليس من ضمن العملات العالمية التي يمكن شراء بها في اي مكان، في المقابل يتعين توفير العملة الاجنبية لاستيراد ايران السلع الاساسية سيما الادوية الطبية.

وبيّن أن عملة الدينار ستمنح للنشطاء الذين يتسنى لهم استيراد السلع الاساسية مثل الادوية والمواد الاولية للبلاد، حيث ستعطى تراخيص للمؤسسات المالية والصرافيين والنشطاء الذين بامكانهم تحويل الدينار واستبداله بالعملات الاخرى لتغطية الواردات.

ولفت إلى أن السلع والخدمات الهندسية تشكل 90 بالمئة من حجم 12 مليار دولار لصادرات ايران للبلد الجار.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
السيسي

السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها 20 حزيران 2020 03:03 م

safe_image

الكاظمي يقر بـ"فشل" الحكومات المتعاقبة طيلة 17 سنة بسبب النفط 20 حزيران 2020 02:31 م

safe_image

الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء 20 حزيران 2020 02:24 م

الحشد الشعبي في العراق

وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق 20 حزيران 2020 02:19 م

مجلس النواب

نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية 20 حزيران 2020 02:03 م

الكاظمي

نائب : الكاظمي سيرأس الوفد العراقي في الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن 20 حزيران 2020 01:56 م

حسين العقابي

القانونية النيابية : اتجاه لإعادة مجالس المحافظات للعمل 20 حزيران 2020 01:54 م

برلمان-اقليم-كردستان

برلمان إقليم كردستان لتركيا : حل الخلافات ليس بسفك الدماء 20 حزيران 2020 01:52 م

التعليقات