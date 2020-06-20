الكاظمي يقر بـ"فشل" الحكومات المتعاقبة طيلة 17 سنة بسبب النفط

عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، الاعتماد الكلي للموازنة العامة على الإيرادات النفطية بأنه دليل "فشل" السياسات السابقة.

وقال الكاظمي خلال زيارته لوزارة النفط ولقائه بالكادر المتقدّم للوزارة، إن "قطاع النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته"، مضيفا أنه "من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية".

وأشار إلى "العمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة"، موضحا أن "الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".